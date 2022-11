Goulamirian défend ce soir son titre face à Egorov

Arsen « FEROZ » Goulamirian remet en jeu sa ceinture mondiale de super Champion du Monde WBA des lourds-légers contre son challenger Aleksei Egorov, ce samedi 19 novembre au Cannet-Côte-d’Azur.

Round d’observation incontournable, ce vendredi avait lieu la rencontre avec la presse suivie de la pesée et le glacial « Face To Face » entre le français d’origine arménienne, Arsen Goulamirian et son challenger, le russe Aleksei Egorov.



L’événement très attendu dans le monde de la boxe était organisé par Yohan Zaoui le gérant de la société Y12 Boxing agent de Goulamirian et promoteur de ce championnat du monde.

C’est sur le site de La Palestre au Cannet-Côte-d’Azur où aura lieu la soirée de gala retransmise en direct sur CANAL+ à 22h40 que c’est déroulé cette cérémonie haute en couleur.

Détendu, saluant les nombreux journalistes et amis présents, Arsen Goulamirian est apparu vêtu d’un survêtement noir floqué de ses initiales en lettres d’or, casquette et capuche dressées sur sa tête.

Dans son ombre, toujours présents avec bienveillance, Achot et Gago les frères d’Arsen, veillaient aux derniers détails avec son staff animé par Saro, le fidèle ami.



Son coach et préparateur physique, Don Charles avec qui il s’était préparé à Londres notamment, n’avait pu être présent.

C’est le français John Dovi avec qui Arsen a parfait sa préparation cette dernière semaine à Paris qui entourait le champion du monde.

Serein, il nous déclarait avoir travaillé intensément les enchaînements avec Arsen, sans vouloir perturber ses habitudes, content de la forme de son protégé.



Toujours entouré de sa famille, c’est avec discrétion que la maman d’Arsen, son épouse Arminé accompagnée également de sa maman avait pris place avec des membres de la famille venus d’Arménie, pour suivre l’événement.



LA PESÉE

A l’appel du speaker, Goulamirian est monté sur scène pour la traditionnelle pesée où était exposée une œuvre de l’artiste Chris Ovel, représentant un « super héro » portant le fameux short rouge siglé « FEROZ » et réalisé avec des gants de boxe usagés.

Devant un parterre de reporters, c’est sous une salve d’applaudissements qui noyaient les crépitements des appareils photo que Arsen Goulamirian est apparu.



Le corps puissamment sculpté, le visage fermé, il avait conscience d’entrer dans son combat à cet instant précis après trois années sans pouvoir défendre son titre suite à la pandémie.

Le champion du monde qui présentait sa ceinture mondiale affichait sur la balance 89,7 kilos contre 89,8 kilos pour son adversaire.



LE « FACE TO FACE »

Cet épisode électrique et fort en intensité entre les deux boxeurs était l’occasion pour Goulamirian de prendre un ascendant psychologique sur Egorov.

Au micro de Sébastien Heulot qui commentera la rencontre avec Christophe Tiozzo pour la chaîne cryptée, Arsen a déclaré « Je lui ai envoyé un message, il l’a vu dans mon regard, il a vu que j’étais là et que j’étais prêt ! »



« TOUTE L’ARMÉNIE EST DERRIÈRE MOI ! » Arsen Goulamirian

Meurtri et choqué de l’attaque militaire de Bakou sur la république d’Arménie et dénonçant la passivité des forces russes, Arsen Goulamirian se veut de répondre présent ce samedi soir face à Egorov.

« Il va prendre très cher, ça va être une punition. Ce que les Russes font à mon peuple, c’est une accumulation ! », déclarait d’ailleurs « Feroz » sur France 2.

« Il se passe des choses atroces en Arménie et personne ne les soutient.

C’est mon peuple, c’est mon sang, ce combat c’est aussi pour faire passer un message pour que les Arméniens sachent qu’ils ne sont pas seuls. »

Visiblement déterminé à en découdre avec le russe, « FEROZ » nous déclarait également sa volonté indéfectible de garder sa ceinture pour la France et pour l’Arménie.

« Je suis 50% français et 50% arménien, la France est avec l’Arménie », dit-il avec une émotion vive et bien déterminée à conserver son titre afin de s’ouvrir certainement les portes d’autres combats d’unifications face aux champions WBU, IBF et WBC.



LE CHOIX DES GANTS

A l’issue de cette séquence, Goulamirian et Egorov ont sélectionné chacun deux paires de gants de leurs choix avec leur staff devant les juges de la soirée. Chaque camp a pu s’assurer de la bonne conformité des gants que porteront les boxeurs. Ils seront de couleur or pour le champion du monde en titre et blanc pour son adversaire.

Comme l’exige le règlement, ils ont été ensuite numérotés, datés et certifiés pour être remis aux boxeurs juste avant leur montée sur le ring où Arsen occupera le coin bleu.



Présent au bord du ring, Nouvelles d’Arménie Magazine vous fera vivre dès dimanche matin sur armenews.com le récit de la soirée.

Texte et photos : Alain Sarkissian