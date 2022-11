Martine Vassal décorée de la Légion d’Honneur

l’Hôtel du département des Bouches-du-Rhône était ce vendredi 19 novembre « The Place To Be » pour vivre sous le sceau de l’amitié une cérémonie haute en couleurs teintée d’émotion et de reconnaissance.

Organisé par les « Amis de Martine Vassal » l’événement polico-mondain avait rassemblé le gotha des personnalités issues de la politique, les autorités préfectorales, le monde de la culture et de l’associatif, ainsi que celui des cultes et de la société civile qui font le département des Bouches-du-Rhône.



LE RENDEZ-VOUS DU CŒUR

Il étaient venus, ils étaient tous présents répondant à l’invitation de Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour assister en son éloge à la cérémonie de la remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur par Christophe Béchu, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Distinguée par la promotion civile du 14 juillet 2022, la présidente a été décorée par décret du président Emmanuel Macron en vertu de ses 36 années de services à la nation, alliant un passé entrepreneurial et un présent en politique.

Créé en 1802 par Napoléon Bonaparte, cette distinction reste la plus haute distinction honorifique française.



UN PARTERRE DE PERSONNALITÉS

Parmi les très nombreux convives on notait la présence de Benoît Payan Maire de Marseille, Renaud Muselier président de la Région Sud, Christophe Mirmand préfet de région, Frédérique Camilleri préfète de Police, du gouverneur Militaire Facon et du général de Gendarmerie Browaes. Ancien Sénateur et maire de la Ville, Jean-Claude Gaudin était aussi parmi le public.

De nombreux parlementaires étaient également présents, dont les sénateurs Valérie Boyer, Brigitte Devésa et Jérémy Bacchi entre autres.

Les députés Anne-Laurence Petel, Sabrina Agresti-Roubache, Mohamed Laqhila, Lionel Royer-Perrault et Jean-Marc Zulesi étaient venus saluer la récipiendaire tout comme de nombreux maires du département.

Mêlées dans cet aréopage, avec discrétion plusieurs dizaines d’agents de l’institution ainsi que des conseillers et proches collaborateurs auprès de la présidente avaient également tenus à lui rendre hommage.



LE GRAND ATRIUM DE L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT, THÉÂTRE DE LA CÉRÉMONIE

Le cœur battant, les yeux humides, éprise d’émotions, Martine Vassal était au centre de ce haut lieu des décisions politiques au service des Provençaux pour accueillir ce jour autant de témoignages d’amitiés.

Sur la scène drapée de bleu, aux côtés d’un porte-drapeau et d’un buste géant de Marianne, était dressé un pupitre aux couleurs nationales pour les discours traditionnels.



L’HOMMAGE DU MINISTRE CHRISTOPHE BÉCHU

Faisant fît du protocole, le ministre Christophe Béchu s’est adressé au public en tant qu’ami de la présidente depuis deux décennies.

Mettant en avant les valeurs humaines et louant la force de travail de la présidente, le ministre a salué son parcours durant une quinzaine d’années au sein de l’entreprise familiale de bonneterie et de textiles créée par son papa et qui employait 250 salariés à Marseille.

Le ministre a également mis en lumière le long parcours politique de Martine Vassal, rappelant qu’elle fut le 2 avril 2015, la première femme élue en France à occuper la fonction de présidente d’un Conseil départemental énumérant ainsi ses nombreuses responsabilités parcourues.

« Cette Légion d’Honneur ne vient pas récompenser un parcours politique. Au nom de notre République cette distinction honore une enfant du quartier de Mazargues, c’est celle de la présidente Vassal, celle de la maman de Pierre et de Marion » dit-il avec l’émotion sincère de l’amitié.



« NOUS PARTAGEONS UNE CERTAINE IDÉE DE L’ENGAGEMENT POUR LA FRANCE » M.Vassal

Martine Vassal a pris la parole pour saluer et remercier l’ensemble de l’assistance.

Elle s’est adressé à son ami Christophe Béchu pour le féliciter également de son parcours, rappelant s’être connu sur les bancs de l’Institut de formation des jeunes leaders politiques dans les années 2000, gardant depuis un lien amical et privilégié avec lui.

Avec reconnaissance, la présidente a salué Jean-Claude Gaudin qui l’avait déjà décoré en 2013 du titre de l’Ordre national du Mérite, rappelant qu’il avait longuement accompagné la présidente dans son parcours politique.

DEVOIR DE MÉMOIRE IMMUABLE

Solidement ancrée avec ses racines, la présidente a salué les mémoires de ses grands-parents et parents rappelant que son papa Elie Louis Gilles avait reçu la Légion d’Honneur en 1997.

Sa voix s’était fragilisée par l’émotion lorsqu’elle a évoqué le parcours de ses grands-parents rescapés du génocide des Arméniens quittant leur terre ancestrale pour venir trouver une terre d’accueil à Marseille afin de rebâtir une nouvelle vie.

Martine Vassal à aussi évoqué la mémoire de sa maman née Georgette Kalenderian, qui à l’âge de 14 ans avait la charge de son petit frère et s’acharnait au travail comme piqueuse de tiges dans la confection de chaussures.

Haut et fort, devant ce parterre de personnalités issues de cultures et d’origines diverses, la présidente à rappelé que c’est dans ce mélange culturel arméno-provençal que son identité s’est forgée, protégée par sa maman mais endurcie par son papa.

L’ HOMMAGE AUX COLLABORATEURS

Femme de caractère, endurcie par l’épreuve du terrain qui forge une réputation, la présidente a rendu un vibrant hommage à Marc Jolibois son directeur de cabinet et à Nathalie Bouchet, sa collaboratrice, présents dans les bons et les mauvais moments.

« Merci à toi Marc pour ce que tu fais et ce que tu es » dit-elle en reconnaissant qu’il avait réussi à adoucir son caractère arguant qu’il était inutile d’apparaître faussement dure.



« CETTE DÉCORATION EST LA VÔTRE » M.Vassal

Avant de clore son discours, Martine Vassal a déclaré que cette distinction appartenait au Département des Bouches-du-Rhône et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.

Elle a salué l’investissement des agents des deux collectivités qui ont le sens du service public et de l’engagement au service des autres et qui œuvrent à l’avenir de nos enfants et petits-enfants.

Ainsi la présidente souhaite donner un sens à cette distinction afin qu’elle ne soit pas un simple ruban sur une veste.

Présente et engagée auprès de la communauté arménienne, Martine Vassal a toujours apporté son soutien et celui de ses institutions, à l’instar d’autres collectivités de l’hexagone qui mettent en œuvre des programmes de partenariat en Arménie.

La Rédaction des « Nouvelles d’Arménie Magazine » salue et adresse ses chaleureuses félicitations à la présidente Martine Vassal, petite fille de rescapés du génocide des Arméniens, fière de ses deux cultures, qui a fait siennes les valeurs de la République française.

Texte : Alain Sarkissian

Photos : Luiza Gragati et Ch.Rombi pour NAM