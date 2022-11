17 personnes écrouées après l’attentat d’Istanbul

Dix-sept personnes ont été écrouées après l’attentat perpétré dimanche à Istanbul, attribué par les autorités aux combattants kurdes du PKK et à leurs alliés en Syrie, ont rapporté vendredi les médias turcs. L’attentat n’avait pas été revendiqué vendredi. Parmi ces 17 personnes figure la femme accusée d’avoir déposé la bombe sur un banc de l’avenue d’Istiklal, en plein cœur d’Istanbul. Six personnes ont été tuées et 81 autres blessées dans l’explosion survenue en plein après-midi le 13 novembre sur cette artère piétonne très fréquentée. Les 17 suspects, dont certains sont accusés d’avoir aidé directement à (...)