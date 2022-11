L’Arménie utilisera le satellite ARMSAT-1 dans divers domaines, y compris la surveillance de la sécurité

Le centre de contrôle du satellite pour ARMSAT-1 permettra à l’Arménie de le contrôler entièrement par elle-même et les données seront utilisées dans les domaines les plus divers, y compris l’agriculture et la sécurité, a déclaré le ministre de l’Industrie de la haute technologie, Robert Khachatryan, lors d’une conférence de presse.

ARMSAT-1 est le premier satellite arménien qui a été lancé en orbite en mai 2022 en coopération avec SATLANTIS.

Le centre de contrôle est actuellement en cours de développement.

« Nous prendrons le contrôle total du satellite dès que nous serons certains de pouvoir le contrôler entièrement par nous-mêmes », a déclaré Khachatryan.

"Les données reçues lors des tests et les données qui seront reçues régulièrement sont la propriété de l’Arménie. Aucun autre pays ou entreprise n’a de droits à leur égard », a-t-il ajouté.

Le PDG de Satlantis, Juan Tomas Hernani, a commenté en faisant une comparaison figurative : « Si nous faisons une comparaison, l’Arménie n’a pas acheté une Mercedes chère, mais a plutôt créé une usine qui fabriquera la Mercedes chère. »

Le centre de contrôle disposera de 7 sous-systèmes différents, notamment un système d’alerte.

« Les zones étudiées concernent l’ensemble du territoire de la Terre. Nous considérons en particulier les domaines qui intéressent l’Arménie », a déclaré Javier Ojanguren, responsable du programme arménien de SATLANTIS.

Khachatryan a réaffirmé que le satellite avait également une importance pour la défense. Il a déclaré que l’Arménie n’utilisait les images satellites qu’à des fins pacifiques, y compris pour la surveillance de la sécurité.

En plus du premier satellite arménien qui a été lancé en orbite, l’Arménie envisage également de lancer le deuxième satellite qui pourrait être de production arménienne, a déclaré le vice-ministre de l’Industrie de haute technologie Avet Poghosyan lors d’une conférence de presse le 18 novembre.