Découverte d’un stratagème criminel d’évasion fiscale par des sociétés informatiques

Selon le NSS, afin d’éviter de payer de véritables dettes fiscales, trois entreprises de technologies de l’information et de l’informatique à Erevan n’ont enregistré officiellement qu’une partie de leurs employés qui ne recevaient qu’une partie de leur salaire (la plus grande partie était payée en espèces et non déclarée).

Il s’est avéré que les propriétaires de ces entreprises n’ont pas enregistré des dizaines d’employés comme l’exige la loi en juin-septembre 2022, évitant de payer de grandes quantités d’impôts.

Le NSS a engagé une procédure pénale en vertu de l’article pertinent du Code pénal arménien, qui a été transmise à la SRC pour une enquête préliminaire.

À la suite de perquisitions effectuées dans les bureaux des entreprises, des dizaines d’employés non enregistrés ont été détectés. De plus, des documents, des supports électroniques, des disques durs d’ordinateurs, environ 580 ordinateurs, 220 téléphones portables et 3 serveurs importants pour l’enquête ont été saisis.

La légitimité de l’activité des entreprises est en cours d’examen et des mesures sont prises pour identifier l’ensemble des personnes susceptibles d’avoir été impliquées dans le stratagème criminel et pour clarifier le montant final des dommages causés à l’État.