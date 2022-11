Les Russes affirment qu’aucun incident n’a été enregistré en Artsakh dans la zone de responsabilité de ses forces de paix

Le contingent russe de maintien de la paix poursuit sa mission dans le Haut-Karabakh a indiqué dans un message du ministère de la Défense de la Fédération de Russie.

« Dans 30 postes d’observation, les forces russes de paix surveillent la situation et maintiennent le régime de cessez-le-feu 24 heures sur 24. Aucune violation n’a été enregistrée dans la zone de responsabilité du groupe militaire russe » indique le message.

Selon le ministère russe de la Défense, les forces russes de paix ont patrouillé dans 3 directions : dans les régions de Martouni, Martakert et dans le couloir de Lachine. Il est également noté qu’afin de prévenir d’éventuels incidents, une coopération continue est maintenue avec le quartier général principal des forces armées d’Arménie et d’Azerbaïdjan.

Précisons toutefois plusieurs tirs azéris ont visé des civils Arméniens cette semaine dont l’un aujourd’hui même dans la région de Martouni… Sources Armenpress.

Krikor Amirzayan