Ararat Mirzoyan : L’Arménie se félicite de la demande de nombreux pays demandant le retrait des forces armées azéries du territoire arménien

L’Arménie se félicite de la demande de nombreux pays demandant le retrait des forces armées azéries de son territoire a affirmé le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan à la conférence ministérielle de la Francophonie aujourd’hui à Djerba en Tunisie.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, a prononcé un discours lors de la 43e session du Forum ministériel de la Francophonie, annonçant que l’Arménie se félicite de la reconnaissance de la violation de l’intégrité territoriale de la République d’Arménie par de nombreux pays et de la demande de retrait des forces azéries du territoire souverain de la République d’Arménie.

Le ministère arménien des Affaires étrangères a publié le texte du discours du ministre des Affaires étrangères d’Arménie :

"Monsieur le Président,

Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie,

Mesdames et Messieurs,

Monsieur le Président, je suis très heureux de participer à cette conférence ministérielle dans votre beau pays et je tiens à vous remercier pour l’hospitalité dont vous avez fait preuve.

Je tiens également à remercier le Secrétaire général de la Francophonie d’avoir assuré le bon fonctionnement de notre organisation en cette période difficile, mis en œuvre d’importantes réformes et esquissé les initiatives attendues dans les années à venir. En effet, le nouveau cadre stratégique de la Francophonie fixe des priorités et des ambitions pour la Francophonie auxquelles nous sommes pleinement attachés.

Aujourd’hui, nous sommes réunis ici dans le contexte de la crise du multilatéralisme, qui s’accompagne de la multiplication du nombre de conflits.

Nous constatons que les mécanismes de sécurité collective fondés sur le respect des principes de la Charte des Nations unies, notamment l’égalité souveraine, le non-recours à la force contre l’intégrité territoriale d’aucun État, ne peuvent plus garantir la sécurité des États contre les politiques agressives de certains États.

L’une des premières victimes de ce dernier a été l’Arménie, contre l’intégrité territoriale et la souveraineté de laquelle l’Azerbaïdjan a mené des agressions contre son intégrité territoriale et sa souveraineté à partir de mai de l’année dernière, pour la dernière fois les 13 et 14 septembre de cette année, ce qui a conduit à conséquences connues de nous tous. Occupation du territoire souverain de la République d’Arménie, centaines de victimes et de blessés, milliers de déplacés et destruction des infrastructures civiles.

N’oublions pas les violations flagrantes du droit international humanitaire, les terribles atrocités commises par l’armée azerbaïdjanaise contre les prisonniers arméniens, y compris les femmes militaires, qui ont horrifié le monde.

Des tensions subsistent encore aujourd’hui à notre frontière avec l’Azerbaïdjan, et malgré l’engagement de ne pas recourir à la force ou à la menace de la force, le président azerbaïdjanais continue de menacer les peuples du Haut-Karabakh et d’Arménie et de faire des revendications territoriales infondées.

À cet égard, nous nous félicitons du fait que de nombreux pays aient reconnu la violation de l’intégrité territoriale de l’Arménie et exigé le retrait des forces azerbaïdjanaises du territoire souverain de l’Arménie.

L’Arménie reste attachée au règlement pacifique de toutes les questions liées au conflit, y compris la garantie des droits et de la sécurité du peuple du Haut-Karabakh, et remercie les partenaires internationaux qui s’efforcent d’y parvenir.

Monsieur le Président, chers collègues,

Revenons aux travaux de notre conférence. L’Arménie exprime son soutien aux documents soumis à notre approbation, qui font référence au projet de cadre stratégique de la Francophonie, à la déclaration sur la langue française et au règlement relatif à la procédure d’adhésion.

Nous exprimons également notre accord sur le projet de déclaration de Djerba. À cet égard, nous voudrions féliciter la présidence tunisienne pour avoir gardé la numérisation au centre de nos préoccupations à tous.

S’agissant du projet de résolution sur les situations de crise dans la francophonie, nous tenons à vous remercier pour les paragraphes concernant l’Arménie. Il est important que les pays membres et les gouvernements de la Francophonie aient exprimé leur solidarité avec l’Arménie, faisant leurs les principaux enjeux qui conditionnent le règlement pacifique du conflit entre les parties.

En conclusion de mon discours, je souhaite enfin revenir à la demande de la délégation albanaise de rouvrir le débat sur les paragraphes relatifs à l’Arménie, avec laquelle la délégation arménienne n’est pas d’accord pour plusieurs raisons.

La première chose, et la plus importante, est que ces paragraphes sont très équilibrés et sont le résultat de compromis vers lesquels l’Arménie s’est efforcée.

La deuxième raison est que nous devons respecter le travail du comité d’harmonisation des instruments, de son président et de ses membres, qui ont tenu de longues discussions pour trouver des solutions mutuellement acceptables à diverses questions problématiques. Ces paragraphes sont aussi la conclusion de ce travail.

J’en ajouterai une de plus, la dernière raison, à savoir l’efficacité des travaux de cette conférence. Nous ne pensons pas que la délégation albanaise puisse présenter, comme elle l’a annoncé tout à l’heure, un projet de paragraphes pouvant trouver un consensus dans le cadre de notre conférence. Nous estimons qu’il est inefficace d’entamer de nouvelles discussions, qui ne peuvent mener qu’à une impasse.

Lors des discussions du comité de rapprochement des documents, un consensus a déjà été trouvé sur les points relatifs à l’Arménie, et si la délégation albanaise a quelques difficultés à le confirmer, elle peut émettre une réserve sur ces paragraphes, comme certaines délégations l’ont fait sur d’autres points du projet de décision.

Merci pour l’attention". Source Armenpress.

Krikor Amirzayan