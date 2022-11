La chanteuse Iveta Mukuchyan ainsi que Garik Papoyan et Karina Ignatyan présenteront l’Eurovision Junior 2022 à Erévan le 11 décembre

Les noms des présentateurs du concours l’Eurovision Junior 2022, sont connus, la 20e édition du concours se tiendra le 11 décembre au complexe Sportif et de Concert Karen Demirchyan à Erévan, capitale de l’Arménie en direct sur les télévisions européennes.

Le concours de la chanson européenne de l’Eurovision Junior 2022 à Erévan, sera animé par les chanteuses Iveta Mukuchyan, Karina Ignatyan et l’acteur, auteur-compositeur Garik Papoyan.

En 2016, la chanteuse et mannequin Iveta Mukuchyan avait représenté l’Arménie à l’Eurovision avec la chanson « Love Wave » en prenant la 7e place. Elle revient sur la grande scène de l’Eurovision avec ses vagues d’amour, déjà en tant qu’animatrice de l’émission.

« Les fans de l’Eurovision veulent toujours revoir leur artiste préféré dans ce concours, et me revoici, bien sûr, à un autre titre. Je suis très heureuse d’être l’une des présentatrices du spectacle de cette année, je suis doublement heureuse de travailler sur scène avec les professionnels Garik et Karina » a déclaré Iveta Mukuchyan.

Garik Papoyan est connu des téléspectateurs européens pour sa chanson Note Alone, avec laquelle Aram Mp3 a représenté l’Arménie en 2014 et a remporté la 4e place. Garik Papoyan revient sur scène et accueillera le public de plusieurs millions de personnes depuis la scène de l’Eurovision Junior.

« Quand j’ai reçu l’offre d’être l’un des présentateurs du concours de cette année, j’étais aussi heureux que mes enfants. En même temps, je me rends compte que même s’il s’agit d’une compétition pour enfants, la responsabilité est très »majestueuse" a déclaré Garik Papoyan.

Karina Ignatyan, déléguée de l’Arménie au Concours Eurovision de la chanson junior 2019, a également déclaré qu’elle était une grande fan de ce concours paneuropéen et que c’était une double responsabilité d’accueillir des participants de 16 pays dans son pays natal. « En Pologne, je n’ai eu que 3 minutes pour représenter mon pays, et ici, pendant tout le spectacle, mes collègues et moi allons essayer de maintenir une bonne humeur. Cela signifie que la responsabilité est doublée. Je suis sûre que nous aurons un très bon spectacle avec l’équipe professionnelle. »

La 20e édition de l’Eurovision Junior en direct depuis l’Arménie, réunira des représentants de 16 pays, unis par le slogan magique « Turn the miracle ». Le symbole de cette année est une toupie colorée. Les pays participants sont : Albanie, Irlande, Italie, Espagne, Pologne, Arménie, Macédoine du Nord, Kazakhstan, Malte, Pays-Bas, Portugal, Serbie, Ukraine, Royaume-Uni, Géorgie, France. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan