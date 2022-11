Les archéologues Arméniens ont découvert à Garmir Blour sur le site d’Erebuni une structure avec une architecture monumentale unique appartenant au 7e siècle avant J.-C.

Les fouilles effectuées cette année sur le site antique de Garmir Blour (Colline Rouge) à Erebuni (Erévan) ont enregistré des résultats extrêmement importants non seulement pour l’étude de l’archéologie non seulement pour l’Arménie, mais aussi pour toute la région. L’un des responsable de ces fouilles archéologiques de cette équipe arméno-autrichienne, le directeur du « Erebuni » PHAT , Mikael Badalyan a déclaré qu’à la suite des fouilles, une structure datant du 7e siècle avant J.-C. a été découverte.



« C’est la période de Rusa II. D’au moins 17 mètres sur 50 mètres, une structure monumentale se déploie avec son infrastructure. Bien sûr, nous avons encore fouillé une partie, à la suite de laquelle 11 ancrages de piliers ronds avec des pavés, des murs monumentaux ont été découverts » a-t-il déclaré.

M. Badalyan a déclaré que les archéologues ont également enregistré des traces de feu, une couche brûlée sur la chaussée, qui sont liées aux étapes ultérieures.

« Nous avons également des fragments de poterie médiévale provenant de ce site de fouilles, et la vie s’est très probablement poursuivie ici à l’époque médiévale » a déclaré le co-responsable de l’expédition archéologique arméno-autrichienne sur le site de « Garmir Blour » à Erévan.



Il a mentionné que les collègues autrichiens travaillaient dans la zone au sud de la forteresse de Teishebaïni, les Arméniens dans la zone au sud-est de l’entrée de la forteresse.

« Le groupe autrichien a fouillé un certain nombre de couches archéologiques post-urartéennes, ce qui prouve que la vie s’est poursuivie dans à Garmir Blour pendant les périodes des dynasties des Ervanduni et d’Achéménides. Des échantillons de plusieurs petits fragments d’os brûlés trouvés dans la zone seront analysés par des collègues autrichiens » a déclaré M. Badalyan, ajoutant que les fouilles à Garmir Blour se poursuivront également l’année prochaine.

"Nous espérons fouiller entièrement cet ensemble monumental, puis le fortifier et l’intégrer au monument. Je pense que ce sera très attractif, puisqu’il s’agit d’un marché ou d’une caravane. L’année prochaine, les fouilles montreront de quelle structure spécifique nous parlons, cependant, ce que nous ouvrons, avec son plan architectural, ressemble au plan architectural des caravansérails arméniens » a ajouté Mikael Badalyan. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan