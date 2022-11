Vol historique : un appareil conçu par des étudiants Arméniens a été envoyé dans l’espace depuis l’Inde

Aujourd’hui 18 novembre, une petite fusée conçue par les élèves de l’école arménienne « Ayb » a été envoyée dans l’espace depuis l’Inde par la fusée subsonique de la société Skyroot Aerospace.

L’appareil de 197 grammes (charge utile) conçu par les étudiants du club d’ingénierie d’étude de conception « Ayb » a été placé dans une fusée sous-orbitale et lancé dans l’espace à quelque 125 km d’altitude. Il ainsi traversé l’atmosphère terrestre pour se situer dans l’espace.

L’appareil resta dans l’espace pendant 2 à 3 minutes et collecta des données sur la trajectoire de la fusée, les changements de température et de pression, la vitesse, l’accélération, ainsi que l’intensité du rayonnement ultraviolet et la concentration d’ozone.

Les capteurs effectuant les deux dernières mesures ont été conçus et proposés par l’équipe AYAS (Armenian Youth Aerospace Society) et ajoutés en collaboration avec cette équipe. Après avoir effectué les mesures prévues, l’appareil est retombé avec la fusée.

Ce dispositif est issu du projet d’année académique 2021-2022 du club ingénieur avec Andre Vardanyan, Elina Melkonyan, Hayk Piliposyan et l’élève de 12e Davit Vanyan qui sont les membres de l’équipe Ad Astra de l’école « Ayb », les mentors sont les dirigeants du club d’ingénierie Vazgen Gabrielyan et Ruben Kerobyan, diplômé de « Ayb ».

L’équipe Ad Astra du club d’ingénierie d’apprentissage du design de l’école « Ayb » est devenue la 2022 vainqueur du concours spatial Kemurjian réservé aux jeunes. L’appareil conçu par les étudiants de « Ayb » a été envoyé dans l’espace en tant que vainqueur du concours. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan