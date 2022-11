Nouvelle exposition

Pablo Picasso, Le Grand Faune, Collier en or, 1973

Exposition Ornamentum, bijoux d’Artistes de la Collection Diane Venet

18 novembre 2022 › 14 mai 2023

Fondation Boghossian, Villa Empain

Avenue Franklin Rooseveltlaan 67 - Bruxelles 1050 Brussel

Pol Bury, Sans titre, 1968 (bracelet en or, détail)





Un bijou d’artiste, comme une peinture ou une sculpture, est une œuvre d’art. Né de la même approche créative, il possède la même force, la même poésie et capacité de provoquer, et parfois le même humour. Seule leur fonction les différencie l’un de l’autre.

De Picasso a Koons, nombreux sont les artistes modernes et contemporains à s’être intéressés de près au bijou.

