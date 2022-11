Plus d’exemples de la Turquie cherchant l’extradition de ses citoyens hors de ses frontières, par Harut Sassounian

Après mon article de la semaine dernière sur l’enlèvement par la Turquie de ses citoyens dissidents à l’étranger, je suis tombé sur plusieurs autres exemples de tentatives du gouvernement turc de ramener, sous de faux prétextes, les détracteurs du président Recep Tayyip Erdogan.

Le mois dernier, les médias arméniens ont publié un article inquiétant dans lequel ils spéculaient sur la façon dont deux combattants kurdes armés, arrêtés après avoir traversé la frontière arménienne depuis l’Iran, se sont retrouvés en Turquie. Les Kurdes ont-ils été remis à la Turquie par les autorités arméniennes en raison de leurs récentes tentatives de normalisation des relations avec la Turquie ou ont-ils été enlevés d’Arménie par des agents turcs ? Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un développement très alarmant.

Le ministère arménien de la justice a annoncé que les deux Kurdes avaient été initialement condamnés à sept ans de prison. Après que la cour d’appel a réduit leur peine, ils ont été libérés et placés en liberté surveillée. D’une manière ou d’une autre, ils ont refait surface en Turquie où ils sont maintenant en état d’arrestation.

Le 24 septembre, un site web kurde a publié une déclaration des Forces de défense du peuple kurde, accusant l’Arménie d’extrader les deux Kurdes vers la Turquie. Le ministère arménien de la Justice a répondu en affirmant qu’il n’avait pas livré les Kurdes à la Turquie.

En ce qui concerne d’autres cas de tentatives d’extradition de citoyens turcs, Abdullah Bozkurt a écrit un article dans le Nordic Monitor, basé en Suède, le 22 septembre, intitulé : « L’ambassade turque au Canada a trouvé une nouvelle tactique pour obtenir l’extradition des critiques et des opposants. »

S’appuyant sur des documents confidentiels turcs, Bozkurt a révélé que la Turquie a demandé au Canada d’extrader Suat Yıldırım, un professeur de 80 ans et auteur de plusieurs livres, qui « fait l’objet de mandats d’arrêt non exécutés sur la base d’accusations fabriquées. » Le gouvernement turc a déposé « des dizaines de demandes d’extradition frivoles auprès des autorités canadiennes » pour remettre à la Turquie ses opposants nationaux, dont plusieurs journalistes.

Bozkurt a écrit un deuxième article du Nordic Monitor avec le titre : « L’ambassade turque à Ottawa a espionné des journalistes critiques, des ONG au Canada », révélant que les diplomates turcs ont gardé sous observation deux organisations sociales canado-turques. L’ambassade a également dressé le profil de deux journalistes turcs, Faruk Arslan et Hasan Yilmaz. « Selon le Stockholm Center for Freedom, 211 journalistes étaient emprisonnés en Turquie au 14 mars 2019 et 167 journalistes faisant l’objet de mandats d’arrêt ont été contraints de vivre en exil ou de rester en liberté en Turquie. »

Bozkurt a écrit un troisième article du Nordic Monitor intitulé : « L’ambassade turque en Nouvelle-Zélande a espionné un centre de soins pour enfants et a établi le profil des critiques. » Il a révélé que l’ambassade a surveillé le centre de soins pour enfants Little Pearls en Nouvelle-Zélande.

Levent Kenez a écrit dans le Nordic Monitor un article intitulé : « Des documents montrent que les diplomates turcs ont espionné les détracteurs d’Erdogan au Royaume-Uni », révélant que le bureau du procureur général d’Ankara a lancé une enquête sur « 70 ressortissants turcs qui ont été répertoriés par les diplomates turcs à Londres sans aucune preuve concrète de méfait. »

Kenez a également révélé que l’éducateur turc Orhan Inandi « a été enlevé au Kirghizstan le 31 mai et amené illégalement en Turquie par l’agence de renseignement turque, le MIT. » En outre, l’ambassade de Turquie au Kosovo a dressé le profil de 78 enseignants turcs exilés. Le Nordic Monitor a également révélé que le « MIT a infiltré les camps de réfugiés en Grèce afin d’espionner les opposants qui ont été contraints de fuir vers la Grèce pour échapper à une répression sans précédent dans la Turquie voisine. »

Dans un autre article du Nordic Monitor intitulé « Une agence de la diaspora qui mène des programmes de recrutement secrets avec les services de renseignement turcs recherche de jeunes lobbyistes aux États-Unis et au Canada », Kenez a révélé que la Présidence des Turcs à l’étranger et des communautés apparentées (YTB) a recruté 30 jeunes résidents turcs des États-Unis et du Canada pour un programme de formation appelé « US-Canada Diaspora Advocacy Academy », qui a eu lieu dans le Maryland en septembre. Le programme couvrait : « Les questions contemporaines de la politique étrangère turque, les événements de 1915 et le conflit turco-arménien, la structure et les processus décisionnels des États-Unis et du Canada, les groupes de pression et le lobbying. » En outre, des ateliers ont été organisés sur « la sensibilisation de la diaspora turque et les médias, la politique et les discours haineux ».

Au cours de la réunion de la semaine dernière avec le Premier ministre suédois Ulf Kristersson à Ankara, le président Erdogan a demandé l’extradition vers la Turquie du journaliste turc en exil Bulent Kenes, ancien rédacteur en chef du quotidien anglophone Today’s Zaman, aujourd’hui fermé, et également critique virulent du gouvernement turc. M. Kristersson espérait persuader la Turquie de renoncer à bloquer l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire de l’OTAN, Ankara accusant la Suède et la Finlande d’héberger des dissidents politiques qualifiés de « terroristes » par la Turquie. « L’expulsion du terroriste nommé Bulent Kenes est importante pour nous », a déclaré Erdogan lors d’une conférence de presse avec Kristersson.

Le Comité de protection des journalistes a publié une déclaration avertissant la Suède de ne pas « céder au chantage du président Recep Tayyip Erdogan et créer un précédent qui mettrait en danger les journalistes turcs exilés dans le monde entier. »

Harut Sassounian

Editeur, The California Courier

www.TheCaliforniaCourier.com