L’attentat d’Istanbul : Une machination anti-kurde selon Salih Muslim

Dénonçant l’attentat de Taksim comme une action anti-kurde, Salih Muslim, co-président du PYD, évoque des liens de l’auteure présumée de l’attaque avec l’ASL.

L’explosion d’une bombe dans la rue la plus touristique d’Istanbul, Istiklal Caddesi, dans le quartier de Taksim, a fait six morts et des dizaines de blessés dimanche. Le régime turc s’est empressé d’accuser le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Unités de Protection du Peuple (YPG) dans le nord de la Syrie. Cependant, les composantes du mouvement de libération kurde ont immédiatement condamné l’attentent et vivement démenti toute implication. Dès lors, il apparaît que le régime islamo-nationaliste turc tente d’utiliser cet acte terroriste pour justifier une nouvelle invasion du nord de la Syrie.

« Une intrigue ottomane »

S’adressant à l’agence de presse Firat News (ANF), le coprésident du Parti de l’Union démocratique (PYD), Salih Muslim, a qualifié l’attentat de conspiration du « département de guerre spéciale » de la Turquie : « C’est une attaque terroriste que nous condamnons comme tout le monde. Il s’agit d’une intrigue ottomane qui ne profite à personne. Tant les Forces démocratiques syriennes (FDS) que l’administration autonome et le PYD ont condamné cette attaque dès le premier jour. »

Salih Muslim a souligné la nécessité de se préparer pour parer à une possible escalade des attaques turques contre le Rojava : « Les agressions contre le Rojava n’ont pas cessé. Il est possible qu’elles soient encore intensifiées. Par conséquent, toutes nos forces de défense et nos forces démocratiques doivent être préparées. Nous devons prendre des mesures préventives. »

Un « scénario » pour se venger de Kobanê

Selon le représentant politique kurde, la Turquie a recours à un scénario pour justifier une opération de grande ampleur contre le Rojava, opération que le régime d’Erdogan n’a pas pu réaliser pleinement jusqu’à présent, faute de feu vert des puissances internationales. La ville martyre de Kobanê est l’une des principales zones dans le viseur d’Ankara. « La revanche sur Kobanê façonne la conscience des dirigeants turcs. Parce que l’État islamique a été vaincu là-bas. C’est pourquoi Kobanê et Manbij sont particulièrement visées. L’État turc a préparé des scénarios appropriés et attaquera dès qu’il en trouvera l’occasion », a averti M. Muslim.

L’auteure présumée de l’attentat aurait des liens avec l’ASL

Salih Muslim a déclaré que la femme accusée de l’attentat serait en relation avec des factions de l’Armée syrienne libre (ASL) contrôlée par la Turquie. « Des photos retrouvées sur les médias sociaux suggèrent qu’elle a des liens avec l’ASL. Il y a notamment des photos d’elle devant des drapeaux de la brigade Sultan Murad [une composante turkmène de l’ASL]. Elle n’est pas kurde et n’a aucun lien avec l’administration autonome du Rojava », a précisé le coprésident du PYD.

Appel à la vigilance

Et de conclure par un appel à la vigilance : « Ce type de provocation vise le peuple kurde. Tout le monde, en particulier les forces démocratiques, doit être vigilant et sensible, car l’on sait comment ces conspirations sont organisées au sein du département de guerre spéciale depuis les années 1970. Je pense que l’opinion publique turque en est également consciente. Nous sommes dans une phase très sensible. Cette machination est principalement liée à la politique intérieure de la Turquie. C’est ainsi que le régime tente de prolonger sa vie. Nous devons être vigilants et prendre les précautions nécessaires. »

Plus d’infos sur le lien plus bas.