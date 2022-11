Le Premier ministre Nikol Pashinyan a assisté à la cérémonie d’ouverture du centre de formation « Zar » qui a été rénové avec le soutien des États-Unis. Le ministre de la Défense Suren Papikyan, le directeur de la stratégie, des plans et de la politique de l’EUCOM des États-Unis, le Major Général Daniel Lasica, et d’autres officiels ont également assisté à l’événement.

Le centre de formation « Zar » est la principale unité de la brigade de maintien de la paix du ministère de la Défense de la République d’Arménie, où les formations des forces de maintien de la paix, les exercices militaires, les formations correspondantes des plans préparatoires aux missions de maintien de la paix et de formation du personnel, ainsi que les cours de recyclage des militaires se déroulent.

L’objectif de l’activité du centre est d’améliorer le niveau de préparation au combat des soldats de la brigade des forces de maintien de la paix, des unités des forces armées arméniennes et des représentants des forces armées des États partenaires, ce qui permettra de renforcer la coopération avec les centres internationaux de formation au maintien de la paix, de rejoindre les institutions internationales de formation au maintien de la paix, de préparer les instructeurs conformément aux normes internationales, de planifier et de réaliser davantage d’exercices militaires de plus grande envergure à l’avenir.

Les travaux de reconstruction du centre de formation « Zar » ont été réalisés en plusieurs étapes. Désormais, les casques bleus arméniens auront la possibilité d’effectuer leurs exercices et de se préparer aux missions dans des conditions bien améliorées et conformes aux normes modernes.

Le Premier ministre a fait le tour des bâtiments d’entraînement reconstruits du centre, s’est familiarisé avec les travaux réalisés, la base matérielle et technique, les conditions créées pour l’organisation du processus de formation des militaires et a suivi les exercices de démonstration pour le franchissement de la nouvelle barrière tactique.