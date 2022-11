ACI (Airports Council International) EUROPE exhorte le gouvernement arménien à approuver le projet d’extension de l’aéroport de Zvartnots

Au cours des deux derniers jours, ACI EUROPE a tenu plusieurs réunions à Erevan avec le gouvernement arménien, son Assemblée nationale et son Comité de l’aviation civile. Ces réunions ont permis d’examiner les défis auxquels l’Arménie est confrontée pour tirer parti de la reprise rapide de son trafic aérien et pour développer la connectivité aérienne de manière durable afin de soutenir son économie.

Olivier Jankovec, directeur général d’ACI EUROPE, a exhorté le gouvernement arménien à approuver le projet d’extension de l’aéroport Zvartnots d’Erevan, car l’aéroport a désormais largement dépassé son trafic passagers pré-pandémique (2019)1 et atteint rapidement ses limites de capacité. Il a souligné la solidité des fondamentaux qui soutiennent la croissance de la demande dans les années à venir - notamment l’inclusion imminente de l’Arménie dans l’Espace aérien européen commun de l’UE, qui fera entrer le pays dans le plus grand marché aérien libéralisé de plusieurs pays.

M. Jankovec a déclaré : « L’heure est venue pour l’aviation arménienne d’aller de l’avant. Le potentiel de développement et de diversification de la connectivité aérienne du pays est là - et avec lui, la croissance de l’économie et l’amélioration continue du niveau de vie des Arméniens. Mais pour réaliser ce potentiel, il faut accroître la capacité des infrastructures, ce qui implique d’agrandir l’aéroport Zvartnots d’Erevan. Un total de 400 millions d’euros est prêt à être investi pour doubler la capacité de l’aéroport pour le trafic de passagers et de marchandises. Retarder encore ce projet ne fera que freiner le pays et son économie ».

M. Jankovec a insisté sur le fait que l’extension de l’aéroport devait s’accompagner de la suppression de la taxe de 10 000 AMD prélevée sur les passagers au départ de l’aéroport d’Erevan-Zvartnots. Cette taxe constitue un désavantage concurrentiel majeur pour l’aviation arménienne et est appliquée de manière discriminatoire, en violation des règles de l’OACI.