Vardanyan insiste pour représenter le Karabakh lors des pourparlers avec Bakou

Un ancien homme d’affaires russo-arménien qui a récemment assumé un rôle de premier plan dans le gouvernement de facto de l’ethnie arménienne du Haut-Karabakh a insisté pour représenter la région lors des pourparlers avec Bakou, après que le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a carrément refusé de négocier avec « l’émissaire de Moscou ».

Ruben Vardanyan, qui a été nommé ministre d’État du Haut-Karabakh, un équivalent du premier ministre, au début du mois, a salué le « désir d’Aliyev d’entamer un dialogue direct » avec le Haut-Karabakh, mais a appelé à « un ton plus constructif » concernant sa personne.

Dans ses remarques publiques de jeudi, le dirigeant azerbaïdjanais a exclu la possibilité de négociations avec l’Arménie concernant le Karabagh et a également rejeté les pourparlers avec Vardanyan comme avec un homme représentant la région.

« Je pense qu’il est important que l’Arménie dise clairement ce qu’elle veut vraiment. S’ils veulent parler des droits et de la sécurité des Arméniens du Karabagh, alors cela ne fonctionnera pas. Nous sommes prêts à en parler avec les Arméniens vivant au Karabagh, avec les personnes qui vivent au Karabagh et veulent y vivre, mais pas avec des personnes comme Vardanyan, qui a été envoyé de Moscou avec un agenda clair », a déclaré Aliyev lors d’une réunion avec une délégation de l’Union européenne.

Dans une publication sur Facebook plus tard dans la journée, Vardanyan a suggéré qu’Aliyev fournisse des explications sur quel « agenda clair » il avait.

« J’ai souligné à plusieurs reprises que j’ai renoncé à ma citoyenneté russe afin d’éviter les accusations selon lesquelles je poursuivais les intérêts de quelqu’un d’autre en Artsakh [Haut-Karabakh], à l’exception des intérêts du peuple de l’Artsakh. Je pense que je réponds pleinement au critère de négociateur avancé par M. Aliyev, à savoir ’vivre au Karabakh et vouloir y vivre’ », a-t-il écrit.

M. Vardanyan a souligné que les dirigeants des deux parties devaient « assumer leur pleine responsabilité et, aussi difficile que cela puisse être, s’asseoir à la table des négociations et mettre fin à l’effusion de sang. »

Il a également souligné que la France devrait faire partie des médiateurs internationaux aux côtés de la Russie et des États-Unis.

M. Vardanyan, 54 ans, est né à Erevan, en Arménie, mais a fait carrière dans les affaires en Russie. Il est l’ancien directeur général et actionnaire de la banque d’investissement Troika Dialog, rachetée par la banque russe Sberbank en 2011.

L’année dernière, Forbes a estimé les actifs de Vardanyan à 1 milliard de dollars.

Les Arméniens du Haut-Karabakh, une ancienne région autonome de l’Azerbaïdjan soviétique, ont déclaré leur sécession dans le contexte de la désintégration de l’Union soviétique en 1991, déclenchant une guerre de trois ans au cours de laquelle Bakou a perdu le contrôle du territoire de la région ainsi que de plusieurs districts de l’Azerbaïdjan proprement dit autour de celle-ci.

La guerre du début des années 1990, au cours de laquelle quelque 30 000 personnes ont été tuées des deux côtés, a été suivie de décennies de pourparlers entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, sous médiation internationale, sur l’avenir de la région, au cours desquelles Bakou a refusé de reconnaître ce qu’elle considérait comme un régime arménien séparatiste à Stepanakert.

L’Azerbaïdjan a récupéré l’ensemble des sept districts entourant le Haut-Karabakh ainsi que deux districts de la région proprement dite à l’issue d’une guerre de 2020 au cours de laquelle près de 7 000 personnes ont été tuées dans les deux camps avant qu’elle ne prenne fin grâce à la médiation de Moscou.

La Russie déploie actuellement environ 2 000 soldats de la paix dans le Haut-Karabakh et le long d’un corridor de cinq kilomètres de large reliant la région à l’Arménie.