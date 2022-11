L’Arménie va introduire la déclaration universelle des revenus

Le gouvernement arménien a approuvé jeudi un projet de décision selon lequel un système de déclaration universelle des revenus sera introduit dans le pays l’année prochaine.

La décision deviendra une loi après son adoption par le parlement où le parti politique du Premier ministre Nikol Pashinian jouit d’une majorité confortable.

Le ministre des finances, Tigran Khachatrian, a déclaré aujourd’hui lors d’une session hebdomadaire du cabinet que le système sera opérationnel en 2023 et concernera progressivement tous les citoyens résidents d’Arménie au cours des trois prochaines années. La réforme, a-t-il précisé, comportera trois phases au cours desquelles différents groupes de citoyens seront soumis à l’obligation de déclarer leurs revenus.

Selon le projet proposé par le ministère des finances, les autorités fiscales rempliront au préalable des déclarations, comprenant des informations sur les revenus et les impôts payés, qui seront accessibles aux déclarants par voie électronique.

En entrant dans le système de déclaration électronique avec des données identifiées, les déclarants pourront vérifier les données, apporter des modifications et des ajouts, si nécessaire, et approuver la version finale de la déclaration avant le 20 avril de chaque année, a déclaré le ministre.

Selon le projet, parallèlement à l’introduction du système, des mesures de stimulation seront introduites par le biais du système de crédits sociaux. M. Khachatrian a déclaré que les citoyens qui soumettent des déclarations auront la possibilité d’obtenir le remboursement d’une partie de leurs impôts sur le revenu pour leurs dépenses documentées de santé, d’éducation et de logement ou celles des membres de leur famille.

Les orientations individuelles des types de dépenses sociales, l’étendue des membres de la famille et les montants maximaux de compensation seront définis par une décision du gouvernement dans les six mois suivant l’adoption de la loi pertinente par le parlement, a déclaré le ministre.

M. Khachatrian a déclaré que le gouvernement envisageait également des pénalités pour les citoyens qui ne confirment pas leurs déclarations, allant de 20 000 à 300 000 drams (50 à 750 dollars), mais il a ajouté que le montant définitif des pénalités pourrait être revu par le Parlement.

Le gouvernement a soumis le projet à l’Assemblée nationale pour examen et adoption en urgence.

Actuellement, les déclarations de revenus en Arménie ne sont déposées que par les fonctionnaires et les membres du parlement.