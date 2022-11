Déclarations d’Aliev face à l’Envoyé spécial de l’UE

Jeudi 17 novembre Ilham Aliev a reçu une délégation dirigée par l’Envoyé spécial de l’Union européenne pour le partenariat oriental.

S’adressant aux délégués il a déclaré « Nous avons besoin d’une position totalement claire du gouvernement arménien sur son programme. J’ai récemment dit que s’ils veulent la paix, nous voulons la paix. S’ils ne veulent pas la paix, alors c’est leur choix".

« Récemment, les responsables arméniens ont comparé l’Azerbaïdjan à l’EI et à « Al-Qaïda ». « Je pense que c’est une rhétorique très dangereuse ».

Nous sommes prêts à parler avec les Arméniens qui vivent dans le Karabakh, pas avec ceux qui ont été envoyés de Moscou cachant dans leurs poches des milliards d’argent volé au peuple russe, comme la personne appelée Vardanyan qui a été transférée de Moscou avec un agenda très clair, a déclaré le Président de la République d’Azerbaïdjan Ilham Aliyev, en recevant une délégation dirigée par l’envoyé spécial de l’Union européenne pour le partenariat oriental Dirk Schuebel le 17 novembre.

« Je pense que l’important est que l’Arménie déclare ouvertement ce qu’elle veut. S’ils veulent parler des droits et de la sécurité des Arméniens du Karabakh, cela ne marchera pas. Mais nous sommes prêts à parler aux personnes du Karabagh qui y vivent et qui veulent y vivre. Nous sommes prêts. D’ailleurs, ce processus a commencé. S’il n’y avait pas eu d’interférences extérieures et de tentatives de blocage de la part de certains pays, que je viens de mentionner, je pense que le processus aurait pu avoir une meilleure dynamique. Mais cela n’a rien à voir avec Pashinyan et son gouvernement. Cela doit être séparé. Comme je l’ai dit, il y a un consensus entre l’Azerbaïdjan, l’UE, les États-Unis et la Russie. Ces pays et l’institution, que l’Azerbaïdjan considère comme ceux qui peuvent être utiles », a déclaré le chef de l’État azerbaïdjanais.