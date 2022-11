Le ministre arménien de la défense reçoit une délégation américaine conduite par le général Lasica

Quelques jours avant la réunion à Erevan des dirigeants des Etats membres de l’Organisation du traité de sécurité collective), une alliance militaire dirigée par la Russie dont le président Vladimir Poutine est attendu pour l’occasion le 22 septembre dans la capitale arménienne, le ministre arménien de la défense Suren Papikian a reçu une délégation américaine conduite par le général Daniel Lasica, directeur pour la stratégie, les plans et la politique du commandement européen des Etats-Unis. Selon le communiqué publié par le ministère arménien à l’issue de la rencontre, les questions relatives à la coopération dans le domaine de la défense ont été évoquées, sans que le ministère n’en précise la teneur. Le haut gradé américain était arrivé à Erevan le 16 novembre pour une visite de deux jours. L’ambassade américaine en Arménie a fait savoir mercredi 16 novembre que durant sa visite, le général Lasica devait rencontrer le ministre arménien de la défense Suren Papikian, le chef d’état major des forces armées d’Arménie le général Edward Asrian et le Secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie Armen Grigorian, “pour discuter des relations arméno-américaines dans le domaine de la sécurité et des questions relatives à la sécurité régionale”. “Le Major Général Lasica participera à une cérémonie marquant la fin des travaux sur un complexe comprenant des bâtiments, salles de conférence et autres structures financé par les Etats-Unis au « Zar Peacekeeping Training Area”, a précisé l’ambassade américaine.