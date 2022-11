Un soldat arménien blessé suite à de nouvelles violations de la trêve par Bakou

Un soldat arménien a été blessé par un tir de l’armée azérie engagée dans de nouvelles violations de la trêve sur la frontière arméno-azérie où la situation reste tendue. Un porte-parole du ministère de la défense d’Arménie a indiqué que l’incident s’était produit dans la section orientale de la frontière arméno-azérie, vers 11h00, heure locale, jeudi 17 novembre. Aram Torosian a ajouté que le soldat arménien avait été blessé par “un tir ennemi”, en précisant que la blessure du soldat identifié par les initiales H. A.était de moyenne gravité, et que ses jours n’étaient pas en danger. Dans le même temps, le ministère azerbaïdjanais de la défense a publié un communiqué démentant l’information de la partie arménienne, accusée de “mensonge”. C’est le deuxième soldat qui a été blessé à la suite de tirs azéris sur la frontière entre les deux pays en l’espace d’une semaine, attestant la persistance de tensions dans les zones frontalières comme aux abords du Haut-Karabagh. Les autorités arméniennes du Karabagh ont accusé mercredi les forces azerbaïdjanaises de viser délibérément les paysans occupés aux travaux agricoles dans le district oriental d’Askeran. Elles précisent toutefois que ces incidents n’ont fait aucun blessé, mais ont perturbé le travail des agriculteurs. Comme à l’accoutumée, l’Azerbaïdjan dément les accusations de la partie arménienne relatives aux violations de la trêve par ses troupes le long de la frontière avec l’Arménie et dans la région du Karabagh. Il nie aussi bien sûr prendre pour cibles les civils. Dans un communiqué jeudi, le ministère azéri de la défense a indiqué que les forces de l’Azerbaïdjan avaient pris les “mesures nécessaires” pour stopper “les activités illégales de génie” des forces arméniennes locales en vue de renforcer leurs positions militaires. Il a ajouté que ce type d’actions constituent une violation des termes de l’accord de cessez-le-feu conclu deux ans avant sous l’égide de la Russie. Près de 300 soldats avaient été tués lors de violents combats le long de la frontière arméno-azérie à la mi-septembre, les plus meurtriers depuis la guerre du Karabagh de l’automne 2020, qui avait fait près de 7 000 morts. Ce regain de tensions avait donné lieu à une intense activité diplomatique, soulignant la concurrence entre la Russie et l’Occidents, qui se disputent l’arbitrage du processus de négociations entre Erevan et Bakou. Dans le cadre d’un arrangement entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous l’égide de l’UE, une mission d’observation civile de l’Union européenne a été déployée le long de la frontière arméno-azérie, du côté arménien, en octobre. Cette mission a un mandat de deux mois et d’ici là, elle n’a pas autorité pour communiquer ses observations publiquement. Elle n’est bien sûr pas non plus en mesure de dissuader les attaques ennemies qui se poursuivent, alors que l’Arménie doit accueillir le 22 septembre le sommet de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), une alliance militaire dirigée par la Russie et dont les Arméniens attendent qu’elle se montre bien plus solidaire qu’elle ne l’a été jusqu’à présent avec l’allié arménien.