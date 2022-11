Lancement officiel du Phonéthon

L’agression contre l’Arménie continue sous diverses formes. Pas un jour ne passe sans une déclaration belliqueuse de son voisin ou sans que des civils ou des militaires ne soient la cible des tirs ennemis. C’est dans ces conditions dramatiques que le Fonds Arménien de France poursuit sa mission d’aide aux populations des villages frontaliers. Le Phonéthon bénéficie cette année du soutien de deux parrains prestigieux qui n’ont de cesse d’alerter au quotidien sur le danger imminent qui plane sur l’Arménie et l’Artsakh. Avec Sylvain Tesson et Jean-Christophe Buisson *, c’est ensemble que nous allons relever ce nouveau défi que nous impose l’histoire. Et ensemble, nous réussirons.

Le Phonéthon 2022 se déroulera du 17 au 20 novembre

L’Arménie est en danger. L’Artsakh est en danger

Sur le terrain, les habitants des villages frontaliers arméniens restent fermes sur leurs positions. Ils forment des groupes d’autodéfense. Il est urgent de les aider en leur donnant les moyens de rester sur leurs terres et de les développer. Voilà pourquoi le Fonds Arménien de France accélère ses programmes de développement agricole dans les régions frontalières (Syunik, Tavush et bientôt Gégharkunik) ainsi qu’en Artsakh, tout en continuant de soutenir les Arméniens du Liban.

Une mobilisation de toutes les générosités est indispensable, L’Arménie a besoin de nous. Ensemble nous réussirons !

Alors n’attendez pas, effectuez dès à présent votre don sur notre site sécurisé >> https://dons.fondsarmenien.org/phonethon

Le direct ici dès 19h https://www.youtube.com/watch?v=Fsc6TWlrH_o