Dans la famille Sansonetti, il y avait le père…

En dépit du fait que la cité phocéenne demeure la plus grosse ville à la fois arménienne et corse d’Europe, il n’y a pas que Marseille pour favoriser les couples mixtes corso-arménien. Le corse, Charles Sansonetti avait rencontré l’arménienne, Nevart Missakian, à Paris, rue Bonaparte… Tous deux suivaient le même cours de dessin.

Destins liés, un couple atypique s’est formé. L’ainé d’une fratrie de dix garçons et une fille, se mariait à une arménienne, orpheline de père, fille de rescapés du génocide. Ils eurent cinq enfants. Ils turent leurs langues maternelles respectives pour faire « bon français ».

Mais la cause corse, comme la cause arménienne, brisèrent respectivement le mur du silence dans l’action violente, plus particulièrement lors de l’année 1975 avec l’occupation de la cave vinicole d’Aléria par le commando de l’ARC – Action Régionaliste Corse - menée par Edmond Simeoni et le double attentat de Vienne et de Paris contre les ambassadeurs de Turquie par des commandos de l’ASALA.

Ce 24 octobre 1975, Charles tournait un film musical dans un luxueux appartement qui donnait sur le pont de Bir-Hakeim. Le tournage fut interrompu…

La conscientisation des jeunes générations autour des questions identitaires, gagnait tous les milieux sociaux, aussi bien autour de la question arménienne avec un génocide non reconnu, qu’autour de la question autonomiste corse toujours refusée.

En 1982, c’est à son domicile de Gagny que Pierre Gulumian, un ami de son fils Charlie, décéda alors qu’il confectionnait un engin explosif. Ainsi, le Réalisateur de Télévision qu’il était, fut incarcéré avec son épouse, Marie Sansonetti, et leur fille, Laura. Charlie suivra un peu plus tard.

L’histoire de la lutte arménienne et de ses revendications a été portée par des militants, mais aussi par des gens de l’ombre. Malgré la déflagration au sein du « clan Sansonetti » que représentait un tel événement, la famille teint bon. Une certaine résilience intrinsèque aux peuples corse et arménien ne devait pas être étrangère à cette résistance.

Mais Charles était avant tout un artiste. C’est ce que retiendra toute sa famille, très nombreuse bien sûr (son père était issu de huit enfants et sa mère de treize !), fidèle et aimante.

C’est à l’artiste aussi que rendait hommage le journal Corse-Matin, suite à son décès qui a eu lieu le Vendredi 11 Novembre 2022, et dont l’article suit.

Affectée par ce nouveau deuil, la rédaction des Nouvelles d’Arménie Magazine présente ses condoléances à la famille Sansonetti.