« Nous sommes rentrés dans un monde de tous les dangers »

Richard Findykian reçoit Vladimir Fédorovski pour la seconde fois cette année.

Vladimir Fédorovski rencontre Vladimir Poutine au début des années 90. Il est le plus influent des diplomates sous Gorbatchev, porte-parole de la Perestroïka et l’écrivain russo-ukrainien le plus publié en Europe. Son nouveau livre « Le Roman d’une révolution, Nicolas II, Lénine » publié chez Balland, permet de mieux comprendre la guerre en Ukraine à travers la révolution russe.