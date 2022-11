Le sénateur américain Bob Menendez (DN.J.), président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a déclaré que l’aide américaine à l’Azerbaïdjan est inexcusable et moralement répugnante.

Dans son allocution d’ouverture lors de l’audition de la commission intitulée « Évaluer la politique américaine dans le Caucase », Bob Menendez a déclaré que « cette région est un ancien carrefour d’une importance géopolitique profonde en tant que pont entre l’Occident et le cœur de l’Asie ». Mais il a ajouté que « trop ​​souvent, des dictateurs aux aspirations impériales ont pris pour victimes ceux qui vivent dans le Caucase du Sud », citant comme exemple l’agression azerbaïdjanaise soutenue par la Turquie contre l’Arménie.

« En 2020, la guerre d’Azerbaïdjan a déraciné près de cent mille Arméniens de leurs foyers au Haut-Karabakh. Soixante-cinq cents personnes sont mortes. Aujourd’hui, les Arméniens du Haut-Karabakh, la terre qu’ils connaissent sous le nom d’Artsakh, sont toujours confrontés à une crise humanitaire aiguë. Y compris les menaces de nettoyage ethnique et les pénuries chroniques d’eau, d’énergie, de soins de santé et de nourriture. C’est pourquoi j’ai demandé plus d’aide humanitaire pour aider les victimes, tant en Arménie qu’au Haut-Karabakh », a déclaré le sénateur, ajoutant que la réponse humanitaire américaine était insuffisante, selon lui.

« Mais incroyablement… Nous envoyons toujours une aide à la sécurité en Azerbaïdjan. Comment diable les États-Unis peuvent-ils justifier l’envoi d’un quelconque soutien - sécuritaire ou autre - à un régime à Bakou ? » dit le président. « C’est inexcusable. Je pense personnellement que c’est moralement répugnant. Et cela se moque de la FREEDOM Support Act.

« L’article 907 de cette loi vise à interdire l’aide à la sécurité à l’Azerbaïdjan jusqu’à ce que l’Azerbaïdjan soit cité comme « prenant des mesures démontrables pour mettre fin à tous les blocus et autres utilisations offensives de la force contre l’Arménie et le Haut-Karabakh ». Et pourtant, le Département d’État a renoncé à l’article 907 à maintes reprises. Il a demandé 600 000 dollars pour l’exercice 2022 afin de fournir à l’Azerbaïdjan une formation et une formation militaires internationales.

Qu’il suffise de dire que je suis fermement opposé à ce que toute aide aille à une force combattante connue pour ses crimes de guerre et son agression contre un État voisin », a ajouté Bob Menendez.

Il a déclaré que des mois auparavant, une vidéo avait filmé des forces azerbaïdjanaises tuant de sang-froid des soldats arméniens non armés. « Des mois avant que des informations ne fassent état de soldats azerbaïdjanais ayant agressé sexuellement et mutilé une femme soldat arménienne », a-t-il déclaré.

Le sénateur a déclaré que l’assistance et la formation des États-Unis ont eu un impact sur l’équilibre militaire de l’Azerbaïdjan avec l’Arménie. « Je veux donc que vous nous donniez tous les détails demandés par le Congrès afin que nous puissions évaluer toute aide que les États-Unis fournissent à Bakou.

Enfin, je veux être clair - j’ai toujours l’espoir d’une paix durable dans la région », a-t-il déclaré, exprimant l’espoir d’entendre les participants sur ce qu’ils pourraient faire de plus pour la paix dans le Caucase et plus particulièrement à la suite de la récente attaque contre l’Arménie. ", il a noté.

« Les habitants de cette région ne veulent pas vivre sous la menace de la violence.

Ils ne veulent pas d’un régime autocratique, imposé par le canon d’un fusil.

Personne ne veut vivre ainsi. Pas toi. Pas moi.

Pas le peuple arménien.

Pas les habitants du Haut-Karabakh.

Ils méritent de vivre en paix. Ils méritent la liberté et la sécurité.

Et cela signifie veiller à ce qu’un accord de paix ne conduise pas à un nettoyage ethnique pour la population arménienne du Haut-Karabakh. Cela signifie répondre aux besoins de la crise humanitaire là-bas. Cela signifie tenir pour responsables ceux qui ordonnent et commettent la violence que nous avons vue dans cette région », a-t-il déclaré dans son allocution.