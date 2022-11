Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez (D-NJ), a mené une mise en accusation cinglante de la politique américaine sur l’Azerbaïdjan, accusant les témoins du département d’État témoignant lors de l’audience du 16 novembre d’être « totalement insensibles » aux préoccupations concernant la levée en cours des restrictions de l’article 907 sur l’aide américaine à l’Azerbaïdjan et le manque d’aide significative des États-Unis à l’Artsakh (Haut-Karabakh) et à l’Arménie à la suite des attaques azerbaïdjanaises, a rapporté le Comité national arménien d’Amérique (ANCA).

« Nous tenons à remercier le président Menendez d’avoir organisé cette audience et d’avoir braqué les projecteurs sur les politiques profondément défectueuses de notre département d’État dans la région du Caucase », a déclaré Aram Hamparian, directeur exécutif de l’ANCA. « L’incapacité de l’un ou l’autre des témoins à répondre à des questions simples témoigne de l’incohérence de la politique actuelle du Département d’État - à quel point l’approche imprudente et irresponsable de l’administration envers la région s’est éloignée des intérêts réels des États-Unis et des valeurs américaines fondamentales. »

La secrétaire d’État adjointe aux affaires européennes et eurasiennes Karen Donfried et le conseiller principal du département d’État pour les négociations avec le Caucase Philip Reeker ont été témoins à la commission des relations étrangères du Sénat du 16 novembre intitulée « Évaluer la politique américaine dans le Caucase ».

Le président Menendez a résumé leurs réponses de la manière suivante : « Cette audience a été l’une des plus décevantes que j’aie jamais tenue, mais elle a cristallisé certaines choses pour moi. Premièrement, il me semble que les États-Unis sont au lit avec l’Azerbaïdjan. »

Citant le témoignage du sous-secrétaire Donfried selon lequel les États-Unis exhortent l’Azerbaïdjan à respecter les droits de l’homme, le président Menendez a répliqué, « pourtant, nous lui donnons de l’argent et ils continuent de faire ce qu’ils veulent. L’argent est fongible, et donc si c’est une aide directe qui peut blesser l’Arménie ou pas, l’argent est fongible. »

Qualifiant d’« automatique » la levée annuelle par l’administration des restrictions de l’article 907 sur l’aide américaine à l’Azerbaïdjan, a demandé le président Menendez, « comment les États-Unis peuvent-ils justifier l’envoi de tout type de soutien, de sécurité ou autre à un régime de Bakou. C’est inexcusable. Je Je pense personnellement que c’est moralement répugnant et que cela tourne en dérision le FREEDOM Support Act. »

Le président Menendez a dénoncé la fausse parité dans les déclarations américaines, citant le refus apparent des États-Unis de condamner clairement et sans équivoque l’agression azerbaïdjanaise contre l’Arménie et l’Artsakh. « Vous devez reconnaître quand il y a un agresseur. Si je suis le destinataire de la violence et que vous exhortez les deux parties à arrêter la violence, s’il y a une partie qui est l’agresseur, vous devez adresser vos commentaires à l’agresseur. Nous semblons incapables de faire cela. »

Le président Menendez était visiblement irrité par l’absence d’enquête du Département d’État sur l’utilisation par l’Azerbaïdjan de munitions illégales contre l’Artsakh pendant la guerre de 2020. « Nous n’avons RIEN fait pour vérifier les vidéos et les preuves d’armes à sous-munitions, de phosphore blanc - qui sont illégales », a déclaré le président Menendez. Il a également attiré l’attention sur l’inaction du Département d’État face à la torture azerbaïdjanaise et au meurtre de prisonniers de guerre arméniens, y compris la mutilation d’une femme soldat arménienne en septembre. « Nous n’avons RIEN fait pour vérifier les vidéos de l’exécution de soldats arméniens, de l’abus de femmes soldats arméniennes - nous n’avons rien fait. Je vous demande, êtes-vous au courant des vidéos, [vous répondez] ’oui’, mais avons-nous faire n’importe quoi pour les vérifier, ’non’ », a déclaré Menendez.

Le secrétaire adjoint Donfried et le conseiller principal Reeker ont tous deux éludé les questions du président sur l’aide américaine pour aider les peuples d’Artsakh et d’Arménie après la guerre de 2020 et les attaques en cours de l’Azerbaïdjan, Reeker citant une aide déminage américaine de 2 millions de dollars. "Vous venez à une audience au cours de laquelle vous ne pouvez même pas me dire, avec un quelconque degré de précision, quelle aide humanitaire nous fournissons. Donc, c’est totalement, totalement inacceptable et vous pouvez dire au secrétaire que je chercherai des moyens d’exprimer mon mécontentement », a déclaré le président Menendez.

Ed Markey (D-MA), membre principal du Comité des relations étrangères, a noté qu’en septembre dernier, lui et plusieurs collègues avaient envoyé une lettre au secrétaire d’État Blinken et au secrétaire à la Défense Austen leur demandant d’empêcher toute aide à la sécurité d’aller en Azerbaïdjan jusqu’à l’Arménie et l’Azerbaïdjan. parvenir à une résolution permanente et durable pour assurer la paix et la stabilité au Haut-Karabakh. Il a noté qu’ils n’avaient pas encore reçu de réponses à plusieurs questions qu’ils avaient posées dans la lettre et a ensuite interrogé directement les témoins sur l’aide américaine à l’Azerbaïdjan et le manque d’aide américaine à l’Artsakh.

Le sénateur Chris Van Hollen (D-MD) a demandé si le Département d’État avait publié une évaluation sur l’attaque unilatérale de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie en septembre. Le secrétaire adjoint Donfried a répondu que « toutes ces choses sont compliquées et notre objectif a été de savoir comment amener ces deux pays à un accord de paix après trente ans de conflit ». Le sénateur Van Hollen a de nouveau insisté, demandant si le Département d’État estimait que l’attaque de l’Azerbaïdjan était une réponse à l’agression arménienne. Le secrétaire adjoint Donfried, éludant une fois de plus la question concernant l’attaque unilatérale de l’Azerbaïdjan, a déclaré : « à ce moment-là, lorsque nous avons parlé aux deux parties [l’Arménie et l’Azerbaïdjan], nous nous sommes concentrés sur l’arrêt de la violence. Je pense que nous avons joué un rôle important dans cette violence. être arrêté. » Le sénateur Van Hollen a répondu, « avec tout le respect que je lui dois, cela n’a pas répondu à ma question » et a déclaré qu’il donnerait suite plus tard.

Le sénateur Cory Booker (D-NJ) s’est concentré sur l’impact du conflit ukrainien et sur le rôle de la Russie en tant que gardiens de la paix dans le Haut-Karabakh et, politiquement plus largement, dans la région. Le sénateur Ben Cardin (D-MD) a demandé si les efforts de médiation du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur le Haut-Karabakh étaient toujours pertinents. Parmi les autres personnes posant des questions plus larges sur l’Ukraine, la Géorgie et la situation dans la région du Caucase, citons les sénateurs Jeanne Shaheen (D-NH), Tim Kaine (D-VA) et Chris Murphy (D-CT).