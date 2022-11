La cérémonie officielle de la réouverture après sa rénovation de l’église arménienne Sainte-Trinité (Sourp Yerortoutyoun) de Malatia (Arménie historique) s’était déroulée ce 28 août en présence des autorités turques et des responsables et religieux Arméniens. Parmi ces derniers à noter la présence de Mgr Sahak Machalian le Patriarche arménien de Constantinople. Cette inauguration transmise en direct par des chaînes de télévision turque, avec de larges drapeaux turcs et portraits d’Atatürk sur le fronton de l’église arménienne revêtait un caractère de propagande turque qui tendait à faire oublier ce joyau du Patrimoine architectural et religieux des Arméniens de l’Empire ottoman. D’ailleurs sur la porte de l’édifice rénové en trois langues -arménien, turc et anglais- est inscrit « Centre culturel et d’art » et non « église » et à aucun moment le nom « Arménien » ! L’association arménienne des originaires de Malatia, « Hayder », établie à Istanbul mais avec de nombreux membres à l’étranger était l’un des acteurs de cette inauguration et du suivi de l’église arménienne de Malatia.



Si l’absence du mot « Eglise Arménienne » sur le fronton de l’église arménienne avait choqué plus d’un, Khosrof Iliozer, natif de Malatia, aujourd’hui président de l’Amicale de Malatia de Valence (France) présent lors de l’inauguration de l’église avait fait part de son étonnement au maire de Malatia. Il avait demandé au maire que le nom « Eglise Arménienne » puisse figurer sur le fronton du bâtiment. Avec l’appui de l’association « Hayder », cette demande de Khosrof Iliozer fut réalisée. Désormais près de la porte d’entrée de l’église arménienne de Malatia, figure une plaque avec l’inscription « Eglise Arménienne Tashoran 1893 ». Un minimum pour ce joyau du patrimoine culturel et religieux arménienne de Malatia, ancienne ville arménienne.

Krikor Amirzayan