Il était, il n’était pas : Le temps, les livres et la violence

A partir d’un voyage et de témoignages recueillis l’hiver dernier par Alizée Gau et Brice Andlauer, « Il était, il n’était pas » invite à la découverte d’un pays réel, raconté à la manière d’un conte. Dans ce voyage sonore, une jeune femme entre deux cultures, un chanteur virtuose, la directrice d’un musée hors du temps et d’autres personnages se prêtent à l’expérience de raconter leurs cheminements, leurs rêves et leur rapport à ce pays. Jamais les lieux ne sont nommés : sommes-nous dans la vraie vie, ou alors dans le conte ? Se pourrait-il que nous soyons entre les deux ? Au voyageur de se faire son opinion.

Alizée Gau et Brice Andlauer parcourent le monde pour recueillir des témoignages sonores. De leur escale en Arménie, ils ont rapporté des récits assemblées à la manière d’un conte dans une création audio de près d’une heure, agrémentée de plages musicales.

Une session d’écoute aura lieu lundi 19 décembre de 17h à 18h30 à l’Épopée Village, 6 rue Berthelot 13014 Marseille.

« Il était, il n’était pas », création sonore de Brice Andlauer et Alizée Gau, avec la participation de Siras H. au chant, Lena Bjurström au violoncelle et Samuel Devin au saxophone.