Lors de toutes les réunions internationales, la partie arménienne soulève le problème qu’une partie du territoire souverain de la République d’Arménie est occupée par les troupes azerbaïdjanaises, et ces dernières doivent quitter le territoire de la République d’Arménie, rapporte ARMENPRESS, a déclaré le Premier ministre Nikol Pachinian dans un communiqué. interview à la Télévision publique, faisant référence à la réunion quadripartite qui s’est tenue à Prague en octobre.

Nikol Pachinian et Ilham Aliev se sont rencontrés grâce à la médiation du président du Conseil européen Charles Michel et du président français Emmanuel Macron. À la remarque du journaliste selon laquelle, malgré la référence à la Charte des Nations Unies dans la déclaration adoptée conjointement, il n’y avait aucune déclaration claire sur le fait que les troupes azerbaïdjanaises se trouvaient sur le territoire de l’Arménie et devaient quitter ce territoire, Pachinian a répondu. « Si nous reconnaissons mutuellement la frontière de 1991, alors nous fixons que l’Azerbaïdjan a occupé nos territoires. Le monde entier sait où passe cette frontière, et c’est ainsi qu’il est enregistré que l’Azerbaïdjan a occupé nos territoires. Et si ce fait est reconnu - il a déjà été enregistré que cela est reconnu - alors ils [les troupes azerbaïdjanaises] doivent quitter ces territoires, d’autant plus qu’il est également inscrit dans le plan de discussions ultérieures que la délimitation des frontières devrait avoir lieu sur cette base. »

Selon Pachinian, c’est dans ce contexte que la mission de surveillance de l’UE est arrivée, car si l’existence de la frontière n’avait pas été fixée, aucune mission de surveillance n’aurait pu arriver. « Qu’étaient-ils censés surveiller s’il n’est pas clair où se trouve la frontière ? » dit le premier ministre.