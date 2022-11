La sécurité de l’Arménie est menacée par l’Azerbaïdjan selon Arman Tatoyan qui publie des photos à l’appui

Les centres hydroélectriques de Jermuk et de Tatev, la décharge de résidus de Geghanush à Kapan, l’aéroport « Syunik » de Kapan ainsi que d’autres lieux stratégiques sont sous le feu direct des forces armées azéries indique Arman Tatoyan cartes et images à l’appui.

"Il suffit de regarder ces preuves photographiques pour imaginer l’état dans lequel l’Arménie s’est retrouvée à la suite des actes criminels, des invasions armées et des déploiements illégaux de l’Azerbaïdjan.

Nous sommes confrontés aux problèmes les plus graves de sécurité nationale précisément parce que les forces armées azéries visent directement la centrale hyro-électrique de Jermuk, de Tatev, la décharge de résidus de Geghanush à Kapan, l’aéroport de Syunik et d’autres objets stratégiques.



Pour illustrer le degré de dangerosité, mentionnons simplement que, par exemple, les résidus de l’usine d’extraction et de traitement de Kapan, qui contiennent des métaux lourds, s’accumulent dans décharge de Geghanush. Ces substances représentent une grande menace pour l’environnement et la santé humaine.

Les faits montrent que l’Azerbaïdjan n’a pas l’intention de retirer ses installations armées des territoires arméniens occupés ou de nos villages et de nos routes. Et cette présence illégale ne fait que de se renforcer.

Nous répétons à nouveau que notre objectif principal est de résoudre ce problème avant le jour. Sans elle, dans les conditions existantes, la vraie paix n’est pas possible.



La situation actuelle n’est pas un accident. il s’agit d’une politique criminelle délibérée d’inimitié de l’État azéri qui n’a aucun objectif de paix.

Oui, juste après la guerre en 2020. L’idée d’une zone de sécurité démilitarisée que j’avance depuis décembre est tout à fait réaliste.

Ces faits seront présentés aux structures internationales dans un rapport séparé. Ils ont été recueillis par le Centre pour le droit et la justice, Fondation « Tatoyan », en collaboration avec les avocats internationaux Garo Ghazarian et Karnig Kerkonian" a écrit Tatoyan. Source Radio Publique d’Arménie.

Krikor Amirzayan