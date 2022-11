Le Vatican veut béatifier le cardinal Arménien Bedros Aghajanian

Selon Sputnik Armenia, se référant à une information rapportée par le périodique italien Mola Libera, les religieux du Vatican ont commencé à discuter le 28 octobre de la biographie du cardinal Arménien, Bedros Aghajanian. Selon le calendrier catholique, c’est le jour de l’apôtre Saint Thaddée, qui, avec l’apôtre Barthélemy, est considéré comme le baptiseur du peuple arménien et le fondateur de l’Église apostolique arménienne.

Bedros Aghajanian était le patriarche de l’Église arménienne catholique de Cilicie, plus tard le pape Pie XII lui a décerné le rang de cardinal en 1946.

Krikor-Bedros Aghajanian (né Ghazaros) est né à Akhaltskha en 1895. L’un des dirigeants de l’Église catholique arménienne du Caucase, Sargis Ter-Abrahamyan, a remarqué ses capacités et son désir de suivre une voie spirituelle, qui l’a envoyé étudier à Rome.

En 1917, Bedros Aghajanian a été ordonné prêtre et, après la fin de la Première Guerre mondiale, il a été envoyé à Tiflis, où il a été nommé pasteur de l’église catholique arménienne Sourp Krikor Lusavoritch (Saint Grégoire l’Illuminateur). Il a ouvert l’école du nom de Ghevond Alichan dans la communauté catholique d’Arménie, qui a été fermée après l’établissement du pouvoir soviétique.

En 1921, il est rappelé à Rome, où il sert au séminaire arménien. En 1934, Bedros Aghajanian est envoyé au Liban et en 1937, à l’âge de 42 ans, il est élu patriarche des catholiques arméniens de Cilicie sous le nom de Krikor Bedros XV.

Au cours de ces années, B. AghajanIan a aidé autant que possible des milliers de réfugiés arméniens. De plus, grâce à ses efforts, le premier monument dédié aux martyrs du peuple arménien a été érigé à Beyrouth.

En 1946, après avoir accepté le chapeau de cardinal du pape Pie XII, Bedros Aghajanian déclara : « J’accepte le diplôme avec humilité et fierté. Avec humilité, parce que je suis conscient de mon imperfection, et avec fierté, parce que sur mon visage le sang de mon peuple arménien bien-aimé, ses saints et martyrs est honoré. »

« Le premier Noël après la guerre, avec le saint message des anges, une joie joyeuse et festive a rempli toute la société catholique arménienne. Avec l’éloge funèbre de la veillée, la voix du Vatican a annoncé le Très Vénérable et Bienheureux Krikor Bedros XV. L’Église catholique arménienne a annoncé au Catholicos Patriarche Aghadjanian, »L’illumination bénie du pouvoir", Son entrée dans l’assemblée de l’Église générale avec une splendeur cardinale.

En 1962, le cardinal Bedros Aghajanian a quitté la direction du patriarcat en raison de problèmes de santé. Il meurt à Rome le 10 mai 1971.

En plus de travailler pour le bien-être de la communauté catholique arménienne, Aghajanian était également respecté en tant que figure catholique en général. Au IIe Concile Œcuménique du Vatican, en 1962-65, il fut membre de la Commission des Instructions, ainsi que préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan