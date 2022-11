Davit Grigoryan (Arménie) est en finale du championnat du monde de sambo

Lors de la deuxième journée du championnat du monde de sambo (sport de combat) en cours à Bichkek, la capitale du Kirghizistan, Davit Grigoryan (88 kg), a remporté ses combats sur les concurrents français, géorgien et azéri et a atteint la finale où il luttera pour la médaille d’or contre le représentant russe Sergey Ryabov. Information de la Fédération arménienne de sambo.

Dans les 71 kg, Karlen Mahinyan a perdu lors du premier combat et a été éliminé de la compétition. Le premier jour de la compétition, Maxim Manukyan (64 kg), a remporté une médaille de bronze.

Krikor Amirzayan