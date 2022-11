La rencontre d’Ararat Mirzoyan et du ministre français délégué au Commerce extérieur, à l’Attractivité et aux Français de l’étranger

Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, en visite de travail à Paris, a eu un entretien avec Olivier Becht, ministre français délégué au Commerce extérieur, à l’Attractivité et aux Français de l’étranger.

Les interlocuteurs ont abordé l’approfondissement des liens commerciaux et économiques entre les deux pays et les étapes vers une utilisation plus efficace du potentiel existant. Dans ce contexte, les deux parties ont souligné l’importance de la feuille de route de la coopération économique franco-arménienne signée en décembre dernier, qui trace les perspectives de coopération dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, de l’agriculture de haute technologie, de la santé et du tourisme.

La participation éventuelle de la partie française à divers programmes économiques et d’investissement mis en œuvre en Arménie a également été discutée. Les interlocuteurs ont salué les liens étroits établis dans le domaine de la coopération décentralisée arméno-française.

Au cours de la réunion, les questions de sécurité et de stabilité régionales ont également été abordées.