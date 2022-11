Un grand nombre de participants au rassemblement de l’opposition ont été arrêtés en Azerbaïdjan

A Bakou, le 11 novembre, le parti d’opposition « Front populaire d’Azerbaïdjan » a organisé un rassemblement réclamant la liberté de réunion, l’ouverture des frontières terrestres, la libération des prisonniers politiques, des réformes libres et démocratiques. Information de l’agence de presse azérie Turan.az.

Zafar Ahmedov, membre de l’organisation de défense des droits de l’homme « Defense Line », a déclaré à « Turan », environ 150 personnes ont été arrêtées lors de la manifestation dans le centre de Bakou. Selon lui, un groupe de personnes a été arrêté avant même le début de l’action de rassemblement.

Le défenseur des droits humains a également informé que les listes des personnes arrêtées sont en cours de vérification. Il est à noter qu’un certain nombre de militants de l’opposition ont été roués de coups lors de l’arrestation. Des pressions et des violences ont également été exercées sur les journalistes qui se trouvaient sur les lieux de l’action et couvraient l’événement. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan