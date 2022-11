Le ministre des Affaires étrangères d’Arménie a participé à la cinquième Conférence de paix de Paris

Le ministre arménien des Affaires étrangères d’Arménie, Ararat Mirzoyan, qui est en visite de travail en France, a participé à la cinquième Conférence de paix de Paris. Information du ministère des Affaires étrangères d’Arménie.



Le 11 novembre, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.



Ararat Mirzoyan a présenté à son homologue les derniers développements liés à l’élaboration du traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la position de la partie arménienne concernant le règlement du problème du Haut-Karabakh, le processus de démarcation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, et le déblocage de infrastructures de transport dans la région. Le Ministre des affaires étrangères de la République d’Arménie a souligné que les approches fanatiques et la rhétorique belliqueuse de l’Azerbaïdjan compromettent les efforts visant à établir la sécurité et la stabilité dans la région. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan