Sur le conflit 🇦🇲🇦🇿, l'UE se comporte honteusement. L'Azerbaïdjan multiplie discours agressifs et menaçants contre l'#Armenie et viole régulièrement le cessez-le-feu,mais l'UE demande à l'Azerbaïdjan ET à l'Armenie de modérer leurs discours et d'éviter une escalade des tensions !

— J-Christophe Buisson (@jchribuisson) November 11, 2022