Un mémorial azerbaïdjanais suscite l’indignation de la communauté arménienne

Un mémorial pour les victimes azerbaïdjanaises de la récente guerre avec l’Arménie dans le nord du Liban a suscité l’indignation de l’importante communauté arménienne du pays.

Le mémorial des « martyrs de la République d’Azerbaïdjan » dans le village de Kouachra, dans la province du Akkar, a suscité la colère des Arméniens libanais, qui ont déclaré qu’il s’agissait d’une insulte à leur pays d’origine et à leurs morts de guerre.

Kouachra est habité par des musulmans sunnites turkmènes, comme de nombreux autres villages du Akkar. Il a été visité par le président turc Recep Tayyip Erdogan en 2010.

Le secrétaire général du parti arménien libanais Tashnaq, Hagop Pakradounian, s’est dit surpris de voir le mémorial érigé dans la ville libanaise, en présence des députés du Akkar Muhammad Suleiman et Jimmy Jabbour.

M. Jabbour est membre du parti chrétien du Courant patriotique libre, qui est proche de Tachnaq.

« Avec notre respect pour les habitants de la ville, c’est une insulte d’ériger un mémorial aux criminels contre l’humanité dans une ville libanaise, alors pourquoi certains insistent-ils pour la souiller [la ville] avec du sang ? ». Pakradounian a écrit sur Twitter.

« Comment certains peuvent-ils ignorer la position officielle du Liban qui dénonce les meurtres et les destructions dans les villes arméniennes ? », a-t-il demandé, accusant les personnes à l’origine du mémorial d’« intérêts privés » sans les nommer.

La cérémonie d’inauguration du mémorial s’est déroulée en présence d’autres responsables, dont le chargé d’affaires azerbaïdjanais au Liban, un représentant de l’ambassadeur de Turquie au Liban, le gouverneur du Akkar et le maire de Kouachra.