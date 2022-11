L’ANCA-WR félicite les candidats soutenus pour leurs victoires décisives aux élections de mi-mandat.

L’Armenian National Committee of America-Western Region a félicité chacun des candidats qu’elle a soutenus lors des élections de mi-mandat, qui ont remporté des victoires décisives cette semaine.

Après un processus d’approbation ardu, chacun de ces candidats s’est engagé à continuer à travailler en étroite collaboration avec l’ANCA-WR sur les initiatives politiques importantes pour la communauté arméno-américaine.

Alors que de nombreux États de l’Ouest des États-Unis sont encore en train de compter les bulletins de vote, plusieurs candidats ont déjà gagné par des marges considérables, avec la majorité des bulletins de vote comptés dans leurs courses respectives. Les candidats fédéraux soutenus par l’ANCA-Région Ouest qui ont remporté des victoires incontestables jusqu’à présent comprennent le sénateur américain Alex Padilla (CA), les représentants américains Jared Huffman (CA) et le président de l’Assemblée nationale. Jared Huffman (CA-2), Tom McClintock (CA-5), John Garamendi (CA-8), Nancy Pelosi (CA-11), Barbara Lee (CA-12), Eric Swalwell (CA-14), Ro Khanna (CA-17), Zoe Lofgren (CA-18), Judy Chu (CA-28), Adam Schiff (CA-30), Grace Napolitano (CA-31), Brad Sherman (CA-32), Ted Lieu (CA-36), et Nanette Barragan (CA-44), Joe Neguse (CO-2), Jason Crow (CO-6). Veronica Escobar (TX-16), Joaquin Castro (TX-20), et Lloyd Doggett (TX-37), John Curtis (UT-3), et Adam Smith (WA-9).

Au niveau de l’État, des victoires décisives ont été enregistrées par de nombreux candidats soutenus par ANCA-Région Ouest, notamment le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le gouverneur du Colorado Jared Polis, le lieutenant-gouverneur de Californie Eleni Kounalakis, la secrétaire d’État de Californie Shirley Weber, le commissaire aux assurances de Californie Ricardo Lara, le surintendant de l’enseignement public de Californie Tony Thurmond et la trésorière de Californie Fiona Ma.

Au sein de l’assemblée législative de l’État de Californie, les candidats soutenus par ANCA-Western Region ont également remporté des victoires, notamment la sénatrice Maria Elena Durazo (SD-26), ainsi que les membres de l’assemblée Phil Ting (AD-19), Vince Fong (AD-32), Luz Rivas (AD-43) et Reginald Jones-Sawyer (AD-57). Plusieurs États de la région Ouest sont encore en train de compter les bulletins de vote, certains districts n’ayant compté qu’environ 30 % des bulletins reçus. L’ANCA-Région Ouest continuera à suivre de près les courses pour s’assurer que les communautés de la région sont informées des nouveaux développements. De nombreux électeurs ont remarqué, à juste titre, que l’ANCA-Région Ouest a fait moins d’appuis avant les élections générales de mi-mandat.

À la lumière de l’invasion la plus récente des territoires souverains de l’Arménie par l’Azerbaïdjan le 13 septembre 2022, de son occupation continue depuis le 12 mai 2021, et des crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés par l’Azerbaïdjan contre la population arménienne d’Arménie et d’Artsakh, l’ANCA-Région Ouest a entamé un effort intensif de plaidoyer, en faisant de nombreuses demandes politiques aux décideurs politiques au moment où l’Arménie en a le plus besoin. Si certains responsables politiques se sont montrés à la hauteur de la situation, d’autres n’ont pas répondu aux demandes fondamentales de leurs électeurs arméniens.

Pour cette raison, l’ANCA-Région Ouest a procédé à des évaluations plus rigoureuses lors de l’approbation des candidats, et a appelé ceux qui n’ont pas reçu le soutien de l’organisation à mériter le vote de la communauté arméno-américaine par le biais d’actions législatives et en démontrant leur soutien vocal aux demandes de la communauté. « Au nom de l’ANCA-WesternRegion, nous applaudissons les victoires décisives de nos amis au Congrès, ainsi qu’au niveau de l’État et au niveau local, qui ont travaillé sans relâche pour répondre aux préoccupations de leurs électeurs en soutenant l’Arménie et l’Artsakh au moment où ils en avaient le plus besoin », a déclaré Nora Hovsepian, présidente du conseil d’administration de l’ANCA-WR.

« Nombre d’entre eux se sont montrés à la hauteur de la situation, prouvant leur engagement indéfectible à veiller à ce que les crimes de l’Azerbaïdjan ne restent pas impunis, et appelant leurs collègues à se joindre à eux dans leur condamnation véhémente de sa tentative délibérée et calculée de s’engager dans un nettoyage ethnique contre les Arméniens de l’Artsakh, et de ses violations flagrantes du droit international contre l’intégrité territoriale de l’Arménie », a ajouté Mme Hovsepian.

« Grâce à notre initiative HyeVotes d’éducation des électeurs et d’organisation du vote, nous avons pu mobiliser avec succès nos communautés dans la région occidentale pour faire entendre notre voix collective et contribuer à la victoire de plusieurs de nos amis dans la fonction publique. À l’avenir, nous continuerons à répondre aux besoins de notre communauté afin de garantir que les élus restent informés et proactifs sur les questions qui nous concernent en tant qu’Arméniens-Américains », a expliqué M. Hovsepian.

Le Comité national arménien d’Amérique - région Ouest est l’organisation de défense des intérêts des Arméniens-Américains de la base, non partisane, la plus importante et la plus influente de l’Ouest des États-Unis. Travaillant en coordination avec un réseau de bureaux, de chapitres et de sympathisants dans tout l’Ouest des États-Unis et avec des organisations affiliées dans tout le pays, l’ANCA-WR fait avancer les préoccupations de la communauté arméno-américaine sur un large éventail de questions dans la poursuite de la Cause arménienne.

Plus d’infos sur le lien plus bas