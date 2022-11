Pashinian déclare que la solution au problème du Karabakh doit être acceptable pour les Arméniens locaux.

Les autorités d’Erevan estiment que toute solution au problème du Haut-Karabakh doit avant tout être acceptable pour les Arméniens locaux, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinian dans une interview accordée à la télévision publique arménienne vendredi.

« Nous ne sommes pas contre le fait que le problème du Haut-Karabakh soit résolu. Nous disons que cette solution doit d’abord être vue, ressentie et acceptée par les personnes qui y vivent », a déclaré Pashinian, contre les déclarations répétées du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev selon lesquelles le conflit du Karabagh a été résolu.

« Si la question du Haut-Karabakh est résolue, alors pourquoi la population arménienne du Karabakh ne le ressent-elle pas ? Pourquoi les troupes azerbaïdjanaises sont-elles déployées tout autour du Haut-Karabakh et tirent-elles dessus ? C’est une question très importante pour laquelle la communauté internationale devrait obtenir une réponse », a déclaré le dirigeant arménien.

M. Pashinian a cité l’exemple des Arméniens de souche qui vivaient à Hadrut, l’un des districts du Haut-Karabakh, avant la guerre arméno-azerbaïdjanaise de 2020 et qui ont dû fuir leurs maisons en raison des hostilités. Il a déclaré que si telle est la vision de l’Azerbaïdjan pour une solution, « alors on devrait considérer comme juste ma déclaration selon laquelle tout cela ressemble à un génocide ou en est la préparation. »

Au cours de l’interview, M. Pashinian a de nouveau insisté sur le fait que l’Arménie n’est pas tenue, en vertu de l’accord de cessez-le-feu de 2020, de fournir à l’Azerbaïdjan un corridor terrestre extraterritorial vers son exclave occidentale du Nakhitchevan, ce sur quoi Bakou insiste, selon lui.

Il a réaffirmé que l’Arménie est intéressée par le déblocage de toutes les liaisons de transport dans la région, mais insiste sur le maintien de la souveraineté sur les routes traversant son territoire.

Quant aux préoccupations de l’Azerbaïdjan, qui estime que ses citoyens ne veulent pas avoir de contacts directs avec les gardes-frontières ou les douaniers arméniens, M. Pashinian a déclaré que l’Arménie n’était pas opposée à l’externalisation de cette fonction à des pays tiers. Il a déclaré que, par exemple, l’Arménie pourrait inviter un service frontalier russe de son côté de la frontière et que l’Azerbaïdjan pourrait inviter un service frontalier turc de son côté.

« Mais si nous voulons faire avancer le programme d’établissement de la paix dans la région, il est faux de dire que les Arméniens et les Azerbaïdjanais ne devraient pas communiquer et avoir des contacts. Ces contacts devraient être organisés d’une manière ou d’une autre », a déclaré M. Pashinian.

« S’il s’agit réellement d’une question de liaisons de transport pour l’Azerbaïdjan et non d’une raison d’escalade, alors en termes pratiques, cette question a été résolue. Nous devons simplement fixer ces accords et passer à autre chose », a souligné le dirigeant arménien.

En ce qui concerne la Turquie le Premier ministre a estimé que sa conversation téléphonique et sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Prague étaient « globalement positives ».

« S’il y a un travail cohérent, s’il y a une volonté politique et un désir, ces récits pourraient être assortis, ce qui signifierait finalement une normalisation des relations », a-t-il déclaré.

Selon Nikol Pashinyan, si les parties parviennent à ouvrir la frontière arméno-turque aux citoyens de pays tiers, ce sera un progrès très important.

« Nous y travaillons actuellement, mais je ne veux pas que nous tombions dans l’illusion que nous allons résoudre ce problème maintenant, en un jour ou deux. Ce que j’ai dit, c’est que nous devrions constamment travailler dans cette direction », a ajouté le Premier ministre.

Dans le même temps, le Premier ministre Pashinyan a déclaré que malgré la déclaration officielle selon laquelle les relations devraient être normalisées sans conditions préalables, « nous savons que l’Azerbaïdjan est toujours présent dans la conversation. »

D’autre part, a-t-il dit, « qui dit que nous ne voulons pas normaliser les relations avec l’Azerbaïdjan ? »

« Nous voulons la normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan. Et lors de la rencontre avec le président de la Turquie, j’ai aussi essayé de présenter un certain nombre de nuances sur la façon dont l’Arménie voit les positions de la Turquie sur un certain nombre de questions, comment elle perçoit, comment elle interprète. Et j’ai également essayé de comprendre comment la Turquie perçoit un certain nombre de positions de l’Arménie ou de l’Azerbaïdjan. »