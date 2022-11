Rencontre du ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna

Le 11 novembre, le ministre arménien des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan, en visite de travail en France, a rencontré la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna.

Ararat Mirzoyan et Catherine Colonna ont salué le haut niveau des relations privilégiées entre l’Arménie et la France, fondées sur l’amitié et les valeurs communes des deux peuples. Les interlocuteurs ont discuté des questions du riche agenda de la coopération entre l’Arménie et la France.

Ararat Mirzoyan a informé son interlocuteur des récents développements concernant le traité de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, la position de la partie arménienne sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh, le processus de délimitation de la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le déblocage des infrastructures de transport dans la région. Le ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie a souligné que les approches maximalistes et la rhétorique belliciste de l’Azerbaïdjan sapent les efforts visant à établir la sécurité et la stabilité dans la région.



Ararat Mirzoyan a exprimé sa gratitude à Catherine Colonna pour la position de principe de la partie française visant à éliminer les conséquences de l’agression azerbaïdjanaise contre le territoire souverain de la République d’Arménie les 13 et 14 septembre. Dans le même temps, le rôle de la France en tant que coprésidente du Groupe de Minsk de l’OSCE dans la promotion du règlement pacifique du conflit du Haut-Karabakh a été hautement apprécié.

Les deux parties ont souligné l’importance de la déclaration adoptée à la suite de la réunion quadrilatérale tenue à Prague le 6 octobre.

Les questions relatives aux activités de la mission d’observation de l’UE en Arménie et de la mission d’évaluation des besoins de l’OSCE ont également été abordées au cours de la réunion.