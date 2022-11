Dans un pays où toute expression politique, sociale et culturelle est contrôlée d’une main de fer par le pouvoir, les religions, dont les Églises chrétiennes (orthodoxe, catholique et protestante), sont étroitement contrôlées et enrôlées de manière permanente par la propagande d’État afin de témoigner de « l’harmonie » qui règne dans la pays sur le plan religieux et de la « tolérance » dont font preuve Aliev et son régime.



Ci-dessous, un post de l’archimandrite Alexey Nikonorov, Chancelier du diocèse de l’Église orthodoxe russe en Azerbaïdjan, figurant sur la page Facebook de la pseudo « Église apostolique albanienne » des Oudis :

« À la veille du deuxième anniversaire du rétablissement de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan à la suite de la Guerre patriotique de 44 jours, une table ronde s’est tenue au Bureau des Musulmans du Caucase avec la participation de personnalités religieuses et d’anciens combattants du pays.



La conférence était dirigée par le Président du Bureau des Musulmans du Caucase, le Cheikh-ul-Islam Allahchukur Pachazade, qui a présenté un exposé à l’auditoire.

Puis, des discours ont été prononcés par les chefs des religions traditionnelles et des personnalités religieuses.



À la suite du forum, un appel a été lancé au président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliev.

Le Chancelier du diocèse de Bakou, l’archimandrite Alexey [Nikonorov] a participé à l’événement ».



Sur le même site, on apprend que quelques membres – vraisemblablement des salariés - du groupuscule des « Oudis chrétiens » conduits par leur « prédicateur » Rafik Tanakari, se sont rendus en pèlerinage à l’église de la Sainte Résurrection de Hadrout [Artsakh occupé]. Ils y ont célébré un simulacre d’office religieux à l’occasion de la « fête de la Victoire » du 8/ 9 novembre 2022.

Sahak Sukiasyan