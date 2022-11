Vendredi le 11 novembre, les ministres des Affaires étrangères de la République d’Arménie et de la Fédération de Russie, Ararat Mirzoyan et Sergueï Lavrov, ont eu une conversation téléphonique. Le ministère russe des Affaires étrangères informe à ce sujet.

Le chef de la diplomatie arménienne et son homologue russe ont échangé des idées sur les préparatifs de la session du Conseil de sécurité collective de l’OTSC qui se tiendra à Erevan le 23 novembre. Ararat Mirzoyan et Sergueï Lavrov ont également discuté d’un certain nombre de questions d’actualité de l’agenda bilatéral et régional. Source Armtimes.

Krikor Amirzayan