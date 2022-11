Plus que 30 jours pour le Concours Eurovision de la Chanson Junior à Erévan, Malena et Nare Ghazaryan ont lancé le compte à rebours

Aujourd’hui, au cœur de la capitale arménienne, Malena, qui a amené « l’Eurovision Junior » en Arménie, et la représentante de l’Arménie à l’Eurovision Junior 2022, Nare Ghazaryan, ont lancé le compte à rebours, à 30 jours du Concours de l’Eurovision Junior qu se déroulera le 11 décembre.



La Chaîne de Télévision Publique d’Arménie rapporte que l’adjoint au maire d’Erevan, Tigran Avinyan, a remercié Malena d’avoir permis d’organiser cette compétition paneuropéenne de la chanson en Arménie. "L’événement sera regardé par des millions de personnes du monde entier. C’est une véritable fête pour notre ville. La municipalité d’Erevan se prépare spécialement pour la décoration et l’éclairage festifs de la ville. Cette année, les participants de l’Eurovision Junior allumeront le principal sapin de Noël, place de la République à Erévan.

Hovhannes Movsisyan, le directeur exécutif de la Télévision Publique d’Arménie, a affirmé que beaucoup de travail avait été fait pendant cette période afin que tout le monde puisse participer à la fête. « Je me souviens de la préparation que nous avons vue il y a un an, à la veille du Concours de l’Eurovision Junior de la chanson. Nous avons tout fait pour que Malena prononce un discours magnifique et gagne. Et c’est arrivé, le miracle s’est produit, et cette compétition est arrivée en Arménie. Le mois prochai, la ville va respirer avec l’Eurovision. La période active a commencé, la vente des billets arrivera bientôt. Nous remercions le gouvernement arménien, la municipalité d’Erevan et tous nos partenaires pour leur soutien. »

L’événement d’aujourd’hui 11 novembre à Erévan a réuni Araik Harutyunyan, le chef du cabinet du Premier ministre arménien, des représentants diplomatiques des pays participants, des partenaires du concours et des fans de l’Eurovision.

En décembre la Première Chaîne de Télévision Publique d’Arménie organisera diverses animations pour transmettre l’ambiance festive à ses concitoyens et touristes. Le 5 décembre, les participants au concours allumeront le sapin de Noël géant de la capitale sur la place de la République.

L’événement le plus attendu de l’année aura lieu le 11 décembre à 19h00 au Complexe de Concert Karen Demirchyan d’Erévan. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan