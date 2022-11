L’UE appelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan à « éviter toute escalade inutile des tensions »

À l’occasion du deuxième anniversaire de la fin de la guerre de 44 jours au Haut-Karabakh, l’Union européenne appelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan à éviter toute escalade inutile des tensions.

« L’UE se souvient de toutes les victimes arméniennes et azerbaïdjanaises du conflit au cours des 30 dernières années. Pleinement consciente de cet héritage difficile, elle appelle les deux parties à tourner la page de l’inimitié et à poursuivre les efforts de réconciliation afin d’éviter de nouvelles pertes de vies humaines et dommages inutiles », a déclaré Peter Stano, porte-parole principal pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l’UE, dit dans un communiqué.

« L’UE se félicite des nombreuses mesures prises par les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais pour surmonter leurs divergences et parvenir à une paix durable et durable dans la région. L’UE salue leur engagement soutenu dans les négociations en cours à différents niveaux et sous différentes formes. Bien que ces négociations soient évidemment difficiles et nécessiteront du temps, il est crucial de ne pas perdre l’élan, de s’entendre sur des avancées concrètes et d’assurer un environnement sûr, sécurisé et prospère au profit de toutes les populations de la région », a-t-il déclaré. .

"Dans un environnement encore fragile, où les blessures des 30 dernières années sont loin d’être cicatrisées, l’UE réitère son appel aux parties à modérer leur rhétorique et à éviter toute escalade inutile des tensions, notamment en s’abstenant de menaces ou d’allégations les unes contre les autres. et des provocations et actions militaires », a conclu le porte-parole.