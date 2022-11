Les États-Unis souhaitent résoudre les conflits dans le Caucase du Sud pour réduire l’influence de la Russie

Les États-Unis souhaitent résoudre les conflits dans le Caucase du Sud afin de réduire l’influence de la Russie dans cette région et de créer une situation similaire à celle des États baltes, a déclaré Suren Sargsyan, expert en relations internationales, sur la chaîne YouTube Special Opinion de l’agence de presse Novosti Armenia. .

Selon Sargsyan, les États-Unis ont un objectif dans la région depuis 1991 : chasser complètement la Russie du Caucase du Sud.

"La question du statut de l’Artsakh (Haut-Karabakh) inquiète non seulement l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais aussi les États-Unis et la Russie. Les États-Unis estiment que tant qu’il y aura un conflit au Karabakh, les relations arméno-turques ne seront pas réglées et il n’y aura pas de la paix dans la région, l’influence de la Russie dans la région sera forte. Les États-Unis veulent voir la situation dans notre région comme dans les États baltes où trois États n’ont pas de conflits entre eux et ils ont une politique étrangère commune et des vues pro-occidentales », il a dit.

Selon l’expert, les États-Unis tentent de régler les conflits dans la région à cette fin depuis les années 90 : chaque fois qu’il y avait une opportunité pour le règlement du conflit arméno-turc ou du Haut-Karabakh, les États-Unis ont montré une activité accrue, soulevant questions sur les raisons derrière cela.

« C’était à l’origine l’objectif : à la suite de la résolution des conflits régionaux, chasser la Russie de la région. Si les relations arméno-turques sont réglées, que font ici les unités militaires russes se tenant à la frontière arméno-turque ? Si les Le conflit du Karabakh est réglé, que font les Casques bleus là-bas ? » il a dit.

Sargsyan a déclaré que les États-Unis ne se soucient pas de la manière dont le conflit sera résolu : en exerçant le droit des nations à l’autodétermination ou le principe de l’intégrité territoriale.

"Ce qui est important pour eux, c’est la résolution du conflit, afin que la région commence à sortir de la zone d’influence de la Russie. Pour eux, c’est une question de principe : c’est la résolution du conflit qui est importante, pas la manière pour atteindre cet objectif. Mais ils ont toujours compris que le conflit se résoudra aux dépens de la partie la plus faible », a-t-il déclaré.