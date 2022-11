Le C24 a participé à Valence le 11 novembre à la cérémonie du 104e anniversaire de l’Armistice par un dépôt de gerbe au nom de la communauté arménienne

Le C24 Comité du 24 Avril Drôme-Ardèche a participé ce vendredi 11 novembre 2022 au parc Jouvet de Valence (Drôme) aux cérémonies du 104e anniversaire de l’Armistice. Les membres du bureau du C24 avec Georges Rastklan et Krikor Amirzayan (coprésidents) et Khosrof Iliozer (trésorier) ont déposé comme chaque année, une gerbe au nom de la communauté arménienne de la région.



A noter également la présence de Georges Eretzian, membre du bureau du C24 et président de l’ACFOA Drôme-Ardèche (Anciens combattants français d’origine arménienne) qui déposé une gerbe au nom du monde combattant. L’ACFOA dont le porte-drapeau Jean-Claude Sarkissian avait pris part à la cérémonie. Quelques membres de la communauté arménienne de Valence étaient présents à la cérémonie, dont le Pasteur Luder Nassanian et Hovo Manukyan.

Etaient également présents de nombreux membres du monde combattant et des élus, dont les maires de Valence (Nicolas Daragon) et Bourg-Lès-Valence (Marlène Mourier). Avaient pris part à la cérémonie, de nombreux enfants du Conseil municipal des jeunes de Valence. La préfète, Elodie Degiovanni a tout d’abord lu un très beau texte rappelant les conditions de l’Armistice de 1918 qui mit fin à une guerre sanglante. Elle évoqué également les guerres présentes dans le monde et aux portes de l’Europe, avec ses effets dévastateurs pour les populations.

Rappelons que lors de la Première guerre mondiale, les Arméniens furent victimes du Premier génocide du 20e siècle dans l’Empire ottoman. Le gouvernement génocidaire Jeune-Turc profitant de cette guerre pour exterminer la population civile arménienne avec plus de 1,5 million de victimes.

Krikor Amirzayan