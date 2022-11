Au moins un an et trois mois de prison requis contre le maire d’Istanbul

La justice a requis vendredi au moins un an et trois mois de prison à l’encontre du maire d’opposition d’Istanbul Ekrem Imamoglu, poursuivi pour « insulte », a annoncé son avocat à l’AFP.

Selon Me Kemal Polat, la justice a demandé une peine allant d’un an et trois mois à quatre ans et un mois de détention contre M. Imamoglu, ce qui l’écarterait de la vie politique pour quatre ans, sauf appel.

Le procès a été renvoyé au 14 décembre.

L’édile de 52 ans, membre du CHP (social-démocrate), le principal parti d’opposition au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, avait qualifié « d’idiots » les membres du collège électoral qui avait invalidé sa première élection et le ministre de l’Intérieur Souleyman Soylu.

Son avocat a dénoncé une « affaire politique ».

Dans un entretien à la télévision turque Fox TV vendredi, avant l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté, le maire d’Istanbul a joué l’indifférence : « Je ne m’intéresse absolument pas à ce qui m’arrivera. Je ne ressens aucune inquiétude, ni peur. Mais j’ai honte de ce procès. Il ne peut y avoir un tel jugement. C’est tragicomique », a-t-il asséné.

Il a cependant assuré « faire confiance à la grande justice turque ».

