Le président turc Erdogan félicite Netanyahu

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé une lettre de félicitations à Benjamin Netanyahu après sa victoire aux élections législatives israéliennes du 1er novembre, ont annoncé jeudi les services de l’ancien Premier ministre israélien. Le bloc de droite de M. Netanyahu et ses alliés ultra-orthodoxes et d’extrême droite est arrivé majoritaire au scrutin (64 sièges sur 120), devant le camp mené par le centriste Yaïr Lapid (54 sièges). Il devrait être mandaté dimanche pour former un nouveau gouvernement. « Je vous félicite pour votre victoire aux élections et je crois que le nouveau gouvernement (...)