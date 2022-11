Cinq Afghans retrouvés morts poignardés à Ankara

Cinq Afghans ont été retrouvés morts poignardés jeudi dans un appartement à Ankara, la capitale turque, ont rapporté les médias turcs.

Selon la chaîne de télévision étatique turque TRT, les corps sans vie gisaient depuis plusieurs jours à l’intérieur du logement, situé dans le district d’Altindag, au nord-est d’Ankara.

Aucune piste n’a pour l’heure été avancée par les enquêteurs.

Des images diffusées par les médias turcs montraient des policiers et des techniciens de la police scientifique dans l’entrée et à l’extérieur d’un immeuble de plusieurs étages.

Une équipe de police s’était rendue sur place plus (...)