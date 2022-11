Le maire d’Istanbul de nouveau devant la justice

Le procès du maire d’Istanbul et figure de l’opposition turque Ekrem Imamoglu reprend vendredi, dans un contexte tendu pour l’opposition à sept mois d’un scrutin présidentiel et législatif annoncé comme disputé. La dernière audience le 21 septembre, en l’absence de l’intéressé et interdit d’accès à la presse, avait été rapidement suspendue et renvoyée par les juges. L’édile de 52 ans, membre du CHP (social-démocrate), le principal parti d’opposition au pouvoir du président Recep Tayyip Erdogan, risque en théorie jusqu’à quatre ans de prison pour « insulte » aux membres du Haut conseil électoral turc. Son (...)