Erdogan attaque une fois encore la diaspora arménienne de France et des Etats-Unis

Réitérant des critiques qu’il avait déjà lancées en juillet, quelques jours après un premier contact téléphonique direct avec le premier ministre arménien Nikol Pachinian, le président turc Recep Tayyip Erdogan a une fois encore pointé du doigt la diaspora arménienne, plus précisément en France et aux Etats-Unis, la désignant comme un obstacle majeur sur la voie d’une normalisation des relations arméno-turques que le dirigeant arménien appellerait quant à lui de ses vœux, à l’en croire. “Les diasporas œuvrent constamment contre cela, tant en France qu’aux Etats-Unis, a déploré le président Erdogan devant les journalistes à Ankara avant de se rendre une fois encore en Ouzbékistan, où il se trouvait déjà en septembre pour le sommet de l’Organisation de coopération de Shangaï, mais cette fois pour un sommet des pays turcophones. Dans le même temps, il a suggéré que l’Arménie retournent “les efforts négatifs de ces diasporas vers une direction positive ”. Le dirigeant arménien était pourtant allé dans une direction qu’Erdogan pouvait juger « positive » en faisant interdire l’entrée de l’Arménie à des représentants de la diaspora connus pour exprimer des positions peu favorables au dialogue arméno-turc – du moins tel qu’il a été engagé- au début de cet été, peu après les critiques d’Erdogan. Et lors de la rencontre annuelle organisée par le « commissaire arménien en charge des affaires de la diaspora » en octobre à Erevan, les représentants de la diaspora conviés à l’événement étaient sans nul doute peu susceptibles d’être pris pour cible par Erdogan, qui est en droit de se féliciter du fossé qui s’est creusé entre les éléments les plus représentatifs des diasporas, justement des deux pays qu’il a cités, et l’Arménie. Mais Cela ne suffit manifestement pas à Erdogan. “Si le gouvernement arménien y parvient, bien sûr, les mesures qu’ils prendront avec l’Azerbaïdjan concernant (les corridors) Latchine et Zanguezour affecteront positivement les mesures que nous prendrons”, a insisté le président turc cité par l’agence officielle turque Anadolu, confirmant ainsi qu’un « accord de paix » arméno-azéri favorable à Bakou est bien aux yeux d’Ankara la condition de ce dialogue arméno-azéri qu’il prétend sans préconditions et que les Arméniens de la diaspora ne veulent transiger sur ce point. “Nous cherchons à nous faire des amis, pas des ennemis”, a ajouté Erdogan avec un cynisme consommé, laissant entendre que la diaspora, issue de ce génocide dont la Turquie persiste à nier l’existence, reste à jamais son ennemie. Il n’est pas indifférent qu’Erdogan ait mentionné, comme marqueurs d’une bonne volonté de l’Arménie susceptible de lui valoir l’amitié de la Turquie, les mesures sur les corridors de Latchine et du Zanguezour. Son ami et « frère », le président azéri Ilham Aliev, venait de les évoquer lors d’un discours martial prononcé le 8 novembre à Shushi(a), en établissant le parallèle entre le corridor de Latchine, cet axe qui relie l’Arménie au Karabagh régi par les termes de l’accord de cessez-le-feu imposé par la Russie à l’Azerbaïdjan et à l’Arménie pour mettre fin le 9 novembre 2020 à la guerre du Karabagh, et le « corridor du Zanguezour » dont Bakou comme Ankara exigent qu’il soit aménagé au sud de l’Arménie, mais sous contrôle azéri, pour relier l’Azerbaïdjan à son enclave du Nakhitchevan. L’Azerbaïdjan insiste sur le fait que cet axe qu’il a déjà baptisé « corridor du Zanguezour » se voit attribuer le même statut extraterritorial que celui de Latchine, une exigence rejetée catégoriquement par l’Arménie qui revendique sa pleine souveraineté sur toutes les routes maillant son territoire, y compris celle qui devrait traverser sa province méridionale du Syounik pour relier le Nakhitchevan au reste de l’Azerbaïdjan. L’Arménie et la Turquie ont engagé au début de l’année un nouveau processus en vue de normaliser leurs relations plombées par un lourd passif et hantées par le génocide de 1915. Les envoyés spéciaux désignés par les deux pays ont eu une série d’entretiens portant sur l’établissement de relations diplomatiques et l’ouverture de la frontière commune, soumise au blocus d’Ankara, par solidarité avec Bakou, depuis deux décennies. La Turquie n’a pas fait mystère que l’évolution de ce processus de dialogue avec l’Arménie est étroitement tributaire de la normalisation des relations d’Erevan avec Bakou, allié stratégique d’Ankara au Sud Caucase.